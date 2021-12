‘Barcelona gaat in januari voor gedroomde kandidaat voor spitspositie’

Donderdag, 30 december 2021 om 09:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:41

Álvaro Morata kan rekenen op serieuze belangstelling van Barcelona, zo weet AS donderdag te onthullen. Trainer Xavi wil de door Atlético Madrid aan Juventus verhuurde aanvaller het liefst in de transferperiode in januari al aan zijn selectie toevoegen. De oefenmeester van de Catalanen beseft echter maar al te goed dat het geen makkelijke opgave zal zijn om Morata binnen te halen, zo klinkt het vanuit Spanje. Hij heeft in ieder geval al contact gehad met de speler van Juventus en zijn agent om over een samenwerking te praten.

Volgens bovengenoemde Spaanse krant is Morata bereid om er serieus over na te denken, daar hij niet gelukkig is in Turijn. Of Xavi de voorkeur geeft aan een huurdeal of het definitief overnemen van de Juventus-spits is niet bekend, al lijkt een definitieve samenwerking de voorkeur te hebben. Over de hoogte van de eventuele transfersom zijn ook nog geen mededelingen gedaan. Er zullen eerst onderhandelingen moeten worden gevoerd met werkgever Atlético, Juventus en het management van de vijftigvoudig international van de Spaanse nationale ploeg.

Het is niet de eerste keer dat Morata op de radar verschijnt van Barcelona. De inmiddels 29-jarige spits werd als jeugdspeler van Real Madrid ook al genoemd bij de rivaal. Toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu slaagde er destijds echter niet in om de aanvaller naar het Camp Nou te halen. Juventus huurt Morata tot 30 juni 2022 en heeft een koopoptie bedongen bij Atlético, maar gezien de moeilijke situatie op financieel gebied is het afwachten of La Vecchia Signora daadwerkelijk tot een definitieve aankoop overgaat. Mocht de spits vertrekken, dan komt onder meer Arek Milik (Olympique Marseille) in beeld als vervanger.

Op de achtergrond speelt volgens AS ook de situatie rondom Antoine Griezmann. De Franse aanvaller verliet Barcelona afgelopen zomer om op huurbasis terug te keren bij Atlético. De huurdeal loopt tot het einde van het seizoen, maar er is de optie om er een extra jaar aan vast te plakken. De Madrilenen hebben een verplichte koopoptie van veertig miljoen euro plus tien miljoen euro aan bonussen afgesproken in de onderhandelingen met Barcelona.

Xavi is ondertussen als coach van Barcelona op zoek naar aanvallende versterkingen voor de korte termijn. Sergio Agüero moest vanwege hartproblemen een punt achter zijn loopbaan zetten. Memphis Depay kampt met fysieke klachten en volgens AS zou hij bij de komst van Morata samen met Luuk de Jong weleens op de transferlijst kunnen worden geplaatst. Ousmane Dembélé lijkt de club op korte termijn te gaan verlaten. Volgens transferexpert Fabrizio Romano schermt de vleugelaanvaller uit Frankrijk met twee aanbiedingen uit de Premier League. Een van die aanbiedingen komt naar verluidt van Newcastle United. AS benadrukt wel dat Barcelona eerst ruimte zal moeten maken in de salarishuishouding, voordat een deal met Morata kan worden gesloten.