Rafael van der Vaart onder de indruk: ‘Deze man is bijna niet te verdedigen’

Donderdag, 30 december 2021 om 08:41 • Daniel Cabot Kerkdijk

Rafael van der Vaart vindt Erling Braut Haaland internationaal gezien de beste voetballer van het kalenderjaar 2021. De ontwikkeling die de aanvaller van Borussia Dortmund en het nationale elftal van Noorwegen doormaakt, is volgens de oud-voetballer in bepaalde opzichten ‘heel indrukwekkend’. Twee jaar na zijn overstap naar de Bundesliga staat de teller van Haaland op liefst 76 doelpunten in 75 officiële duels.

“Deze man is bijna niet te verdedigen. Ik heb hem in Oslo tegen Oranje nog een keer live gezien en dan zie je dat hij in een matig team toch vier keer voor de goal komt”, wijst Van der Vaart in zijn column in De Telegraaf op de WK-kwalificatiewedstrijd. “Technisch vind ik hem niet eens heel bijzonder, maar hij heeft zoveel kracht en is zo snel. Daardoor heeft hij een berg aan doelpunten gemaakt.”

Van der Vaart vond Lionel Messi en Cristiano Ronaldo ‘niet bijzonder’ dit jaar en heeft meer waardering voor Karim Benzema. Ook omdat de Nederlander zelf als geen ander weet dat Real Madrid geen makkelijke club is. “Real Madrid is voor veel spelers een kerkhof, je houdt je er niet heel lang staande. Benzema is aan een ongelooflijke periode bezig. Hij is al zo lang bij Real en blijft maar spelen en presteren. Hij is nu zelfs aanvoerder.”

“Ronaldo kan nog steeds wel presteren, maar hij zit bij de verkeerde club. Manchester United heeft in 2021 voetbal gespeeld wat niet al te best was, vaak niet om aan te zien”, vervolgt Van der Vaart. “Ze hebben zoveel goede spelers, maar krijgen het niet op de rails. Ronaldo heeft ze er vaak doorheen gesleept in de Champions League met die late goals. Maar zijn goals hebben veel verbloemd bij Manchester United.”

“Niet alleen voor Ronaldo is United de verkeerde club, dat is het ook voor Donny van de Beek”, benadrukt Van der Vaart tot slot. “Die moet zo snel mogelijk wegwezen daar. Hij brengt te veel tijd op de bank door, maar ook de keren dat hij wél werd opgesteld, speelde hij niet goed.”