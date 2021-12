De bijzondere actie van Johan Derksen voor een coronapatiënt op de IC

Donderdag, 30 december 2021 om 08:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:34

Johan Derksen heeft het imago van een norse man van de oude stempel, maar tegelijkertijd heeft hij een hart van goud. Journalist Brenda Stoter Boscolo schrijft in haar column in de Provinciale Zeeuwse Courant over hoe Derksen een jaar geleden een videoboodschap opnam voor haar vader, die destijds als coronapatiënt op de IC lag. De twee kenden elkaar helemaal niet, maar dat was voor Derksen geen enkel bezwaar om de man een hart onder de riem te steken.

Stoter Boscolo zocht via Twitter contact met de dochter van Johan Derksen, Marieke Derksen, en gaf aan dat haar vader een grote fan van Derksen was. “Ze denken vaak hetzelfde over dingen. Net als Derksen vindt pa ook dat de vaccinatie verplicht moet worden. Net als Derksen heeft hij ook weinig met dat hele ‘woke-gedoe’. En positieve discriminatie om meer vrouwen en minderheden aan de top te krijgen? Onzin.”

“Gelijke kansen op basis van ervaring en kunde, toch? Alleen over Bas Nijhuis zijn ze het oneens. Die mag volgens mijn vader wel wat meer z’n fluit gebruiken”, zo vertelt de cultuurwetenschapper en journalist. Gelachen werd er weinig op de IC. “Maar wel om Derksen, die speciaal een filmpje voor hem had opgenomen. Bijzonder, want ze kennen elkaar immers niet.” Het was een mooie afleiding van het deprimerende ziekenhuisbed. “Dat het hem ontroerde, zegt hij daarentegen niet. Hoeft ook niet: we weten het.”

De vader van Stoter Boscolo is ook recht door zee, alleen een man van weinig woorden. “Hij zou Derksen graag bedanken voor de moeite, maar weet niet zo goed hoe. Daarom doen we het via deze weg. ‘Vooral naar VI blijven kijken’, zei je in het filmpje, want ‘daar knapt een mens van op’. VI is inmiddels van de buis, en in januari begint je nieuwe programma. Trouwe kijker Alan zit alvast klaar voor de buis.”