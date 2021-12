Ajax gaat Jong Ajax-topscorer Max de Waal in Eredivisie stallen

Donderdag, 30 december 2021 om 07:30 • Daniel Cabot Kerkdijk

De kans is groot dat Max de Waal het seizoen afmaakt bij PEC Zwolle, zo schrijft De Telegraaf donderdag. Ajax en de hekkensluiter van de Eredivisie zijn volgens het dagblad in gesprek over een huurovereenkomst voor de rest van de voetbaljaargang. De negentienjarige De Waal is dit seizoen topscorer van Jong Ajax.

Ajax geeft volgens De Telegraaf alleen zijn fiat aan een verhuur als de aanvaller zijn contract met minimaal een seizoen verlengt. De huidige overeenkomst van de tiener loopt in de zomer van 2023 ten einde. Ajax denkt dat het voor de ontwikkeling van De Waal beter is om op Eredivisie-niveau uit te komen dan nog een half jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax-coach John Heitinga transformeerde De Waal van een aanvallende middenvelder in een spits en dat betaalde zich uit. De teller staat op negen doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie; meer dan welke speler van Jong Ajax dan ook. Het team van Heitinga neemt momenteel een vijfde plaats op de ranglijst in.

PEC zoekt naar productieve voetballers, daar de hekkensluiter in de eerste achttien duels van de Eredivisie maar tot negen treffers kwam. Trainer Dick Schreuder is daarom voorstander van de komst van De Waal.