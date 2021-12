Van der Vaart wijst beste voetballer van 2021 aan: ‘Hij leeft als een monnik’

Donderdag, 30 december 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:54

Rafael van der Vaart vindt Dusan Tadic veruit de beste voetballer van de Eredivisie in 2021 en Mario Götze juist de grootste tegenvaller. De oud-voetballer wijst erop dat Ajax mede dankzij de aanvaller uit Servië een stabiele ploeg is geworden en meer een team dan voorheen. “Met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech had Ajax een paar seizoenen terug waanzinnige, individuele spelers, maar de ploeg was niet zo’n team als nu”, vertelt Van der Vaart donderdag in De Telegraaf.

Van der Vaart is trots op waar het Nederlandse voetbal op dit moment weer staat. “Zet je alles naast elkaar, dan is de conclusie niet anders dan dat Ajax het beste heeft gepresteerd door in de Champions League tegen topploegen zo dominant te zijn en daar heeft Tadic een hele grote bijdrage in gehad.” De oud-speler van onder meer Ajax wijst erop dat Tadic in mei al werd uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. “Na de zomer heeft hij die lijn doorgetrokken en wat me aanspreekt, is dat hij naast al zijn goals en assists een echte leider is geworden. Hij heeft zich ontwikkeld tot een speler die de hele ploeg op sleeptouw neemt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Niet door uitspraken of een grote mond, maar door het op het veld af te dwingen met zijn constante prestaties. Hij leeft als een monnik, is super professioneel en is altijd fit! Je moet er heel veel voor over hebben om dat allemaal op te brengen.” Antony kan Van der Vaart ook bekoren. De Braziliaan heeft zich volgens de voormalig Oranje-international ontpopt tot ‘de beste voetballer van Ajax in de Champions League’. “Zijn prestaties in de Champions League zijn echt van een absoluut internationaal topniveau. Hij is enorm snel, technisch perfect, creatief, passeert makkelijk, heeft oog voor ploeggenoten, een steekbal en kan zelf scoren. Hij is echt een kwelgeest voor tegenstanders. Uiteindelijk gaat Antony, denk ik, voor een groot deel bepalen hoe ver Ajax komt in de Champions League.”

Wat Antony voor Ajax is, is Cody Gakpo voor PSV, zo stelt Van der Vaart. “Als Gakpo bij PSV niet meedoet, is het meteen een stuk minder. In het begin was dat ook zo als Noni Madueke niet speelde.” Van der Vaart had dit kalenderjaar meer verwacht van een voetballer ‘waar iedereen wonderen van verwachtte’: Götze. “Zijn komst werd enorm opgeblazen. Als je de laatste jaren zijn carrière hebt gevolgd, zie je dat het na Borussia Dortmund allemaal niet zo geweldig meer is geweest. Hij ging weg bij Dortmund, was even bij Bayern, keerde terug in Dortmund, werd ziek en had wat dingetjes.”

“Ik vind hem een geweldige speler, maar hij komt natuurlijk niet voor niks naar de Eredivisie”, stelt Van der Vaart in zijn column in het dagblad. “Ik heb het idee dat hij nog maar zeventig procent van de speler is die hij was, maar dat is nog steeds goed genoeg voor PSV en de Eredivisie… Hij is niet meer zo opvallend als vroeger, maar kennelijk is het hier nog goed genoeg. Ik hoop dat hij nog terugkeert naar het topniveau waar hij eerder zat. Dat zou voor PSV fantastisch zijn.”