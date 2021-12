Pikante ontwikkelingen kunnen overstap voor Ziyech op gang brengen

Woensdag, 29 december 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Hakim Ziyech is door zijn zaakwaarnemer Nakhli Mondial aangeboden bij Barcelona, zo meldt Gerard Romero. Het was al bekend dat Barça interesse heeft in de 28-jarige aanvallende middenvelder van Chelsea en na de geklapte salarisonderhandelingen tussen de Catalanen en Ousmane Dembélé zou een al dan niet tijdelijke overgang bespoedigd kunnen worden.

Barcelona zal waarschijnlijk proberen om Dembélé in januari te verkopen, nu de 24-jarige vleugelspits heeft aangegeven niet onder de huidige voorwaarden te willen verlengen. Op die manier kan Barça nog een klein deel van de betaalde 135 miljoen euro voor de Fransman terugverdienen. Met het geld dat daarmee wordt opgehaald en de salarispost die dan vrijkomt kan Barça op zoek naar een vervanger, waarvoor Ziyech dus serieus in beeld is. De nummer tien annex hangende rechtsbuiten speelt bij Chelsea een minder belangrijke rol dan hij zou willen en staat open voor een vertrek. Woensdag bleef Ziyech negentig minuten op de bank tegen Brighton & Hove Albion (1-1).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fabrizio Romano bevestigde onlangs nog dat de voormalig Ajacied op de radar van Barcelona staat, maar na het binnenhalen van Ferran Torres bekoelde die belangstelling. Barça gaf minstens 55 miljoen euro uit aan de rechteraanvaller van Manchester City, die ook als spits uit de voeten kan. Daarmee leek de komst van Ziyech overbodig, ook omdat de verwachting was dat Dembélé zou bijtekenen. Nu dat niet het geval is, moet Barça ook laatstgenoemde gaan vervangen.

Barcelona zal vermoedelijk inzetten op een huurtransfer en heeft naast Ziyech meer ijzers in het vuur. Ook Anthony Martial en Bryan Gil hebben via hun belangenbehartigers laten doorschemeren naar het Camp Nou te willen, zo weet Romero. Martial is overbodig bij Manchester United en wordt begeerd door Sevilla, dat er voorlopig nog niet uit is met de Engelsen over de voorwaarden van een mogelijke huurdeal. Gil werd afgelopen zomer met veel verwachtingen binnengehaald door Tottenham Hotspur, maar de linksbuiten heeft zijn prijskaartje van 25 miljoen euro voorlopig niet kunnen rechtvaardigen.