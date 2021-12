Breuk met Barça is aanstaande: Dembélé krijgt twee zeer lucratieve voorstellen

Woensdag, 29 december 2021 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Ousmane Dembélé schermt met twee zeer lucratieve contractvoorstellen uit de Premier League, zo meldt Fabrizio Romano. De transfermarktexpert weet dat een van die aanbiedingen in ieder geval van Newcastle United komt. The Magpies zijn al langere tijd zeer geïnteresseerd in de 24-jarige aanvaller van Barcelona, die een aanbod om zijn contract te verlengen heeft afgewezen.

Dembélé sprak eerder de intentie uit om bij Barça te blijven en zijn aflopende verbintenis in het Camp Nou te verlengen. Woensdagavond bracht transferexpert Gerard Romero echter naar buiten dat er een kink in de kabel is: Moussa Sissoko, de zaakwaarnemer van Dembélé, had eerder op de dag een meeting met een afvaardiging van Barcelona. De ontmoeting was allesbehalve positief en Sissoko maakte duidelijk dat Dembélé onder de huidige voorwaarden absoluut niet van plan is om bij te tekenen.

Het steekt het kamp-Dembélé dat Barça blijkbaar in staat is om 55 miljoen euro te betalen voor Ferran Torres, maar niet aan zijn salariseisen kan voldoen door 'zogenaamde' financiële problemen. De positie van Dembélé is glashelder: hij wil bij Barcelona blijven, maar alleen als aan zijn wensen wordt voldaan. Dembélé vraagt volgens Romero een astronomisch salaris van veertig miljoen euro per jaar én een tekenpremie van twintig miljoen euro.

Barcelona heeft de hoop op een nieuw contract nog niet opgegeven, maar beschouwt de situatie volgens Romano als 'zeer gecompliceerd'. Dembélé mag vanaf nieuwjaarsdag officieel onderhandelen over een transfervrije overgang naar een nieuwe werkgever. Een stap naar de Premier League lijkt op dit moment dus het meest waarschijnlijk, omdat vanuit die competitie volgens Romano 'big money' wordt aangeboden aan de vleugelspits.