Manchester City bewandelt rode loper uitgerold door Liverpool en Chelsea

Woensdag, 29 december 2021 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:30

Manchester City heeft een enorm gat geslagen met de concurrentie in de Premier League. De manschappen van Josep Guardiola deden woensdagavond wat ze moesten doen en wonnen verdiend van Brentford: 0-1. De overwinning, die groter had kunnen uitpakken, brengt koploper City op liefst acht punten los van Chelsea, dat eerder op de avond niet wist te winnen van Brighton & Hove Albion (1-1). Liverpool verloor dinsdag al van Leicester City (1-0) en staat nu negen punten achter op City, dat wel een duel meer gespeeld heeft.

Hoewel het initiatief vanaf het startsignaal bij City kwam te liggen, was Brentford in de openingsfase meerdere keren zeer dicht bij een treffer. Yoane Wissa was de veroorzaker van het meeste gevaar, dat door twee goede reddingen van City-doelman Ederson Moraes en een bal van de lijn gehaald door João Cancelo kon worden afgewend.

Brentford krijgt twee mega kansen, maar het is City dat de score opent ?? Kevin De Bruyne legt 'm klaar, Phil Foden maakt koel af: 1-0 ??#ZiggoSport #PremierLeague #BREMCI pic.twitter.com/1SJIGkODhG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 29, 2021

Aan de overzijde van het veld wist City zijn eerste mogelijkheid in de zestiende minuut wél direct te benutten. Kevin De Bruyne slingerde de bal richting eerste paal, waar de volledig vrije Phil Foden er alleen de binnenkant van zijn schoen tegen hoefde te zetten: 0-1. City controleerde daarna op karakteristieke wijze de wedstrijd met enorm veel balbezit, maar Brentford stond in de eerste helft geen kansen meer toe.

Direct na rust kwam de ploeg van Guardiola dichtbij via Foden, die na een nieuwe voorzet van De Bruyne rakelings naast kopte. De powerplay van City leverde minuten later ook een doelpunt op van Foden, dat echter afgekeurd werd wegens buitenspel. City bleef het proberen en De Bruyne raakte in de 65ste minuut van afstand de paal. Drie minuten voor tijd werd opnieuw een goal van de bezoekers afgekeurd, ditmaal vanwege minimaal buitenspel van de raak koppende Aymeric Laporte. De zeer verdiende zege van City kwam echter geen moment in gevaar.