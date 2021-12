Danny Welbeck bezorgt Chelsea uiterst pijnlijke avond in minuut 91

Woensdag, 29 december 2021

Chelsea heeft woensdagavond puntenverlies geleden in de Premier League. Lang zag het ernaar uit dat de ploeg van manager Thomas Tuchel een minimale zege zou boeken op Brighton & Hove Albion, maar in de 91ste speelminuut maakte invaller Danny Welbeck de eerdere treffer van Romelu Lukaku onschadelijk: 1-1. De puntendeling is pijnlijk voor the Bleus, die voorlopig weliswaar stijgen naar de tweede plek maar de achterstand op koploper Manchester City mogelijk verder zien oplopen.

Net als in het gewonnen duel met Aston Villa (1-3) moest Hakim Ziyech ook ditmaal genoegen nemen met en plek op de bank. Hangend aan de rechterkant stond Mason Mount geposteerd; in de spits nam Lukaku de basisplek over van Christian Pulisic. Bij Brighton kreeg Joël Veltman een basisplaats, terwijl Jürgen Locadia vanwege een positieve coronatest niet bij de selectie zat. De eerste serieuze kans van de wedstrijd werd genoteerd door de bezoekers en Veltman speelde een rol in de voorbereiding. De Nederlander zag Tariq Lamptey diepgaan en bediende rechtsachter, die vervolgens naar binnen trok maar rakelings naast schoot.

De eerste mogelijkheid van Chelsea ontstond in de zeventiende speelminuut. Doelman Robert Sánchez kwam van zijn lijn af om een corner weg te werken. De sluitpost tikte de bal via Mount echter voor de voeten van César Azpilicueta, wiens schot de paal raakte. Uit de rebound kreeg Antonio Rüdiger nog de kans om af te ronden; ditmaal stond Sánchez echter op de juiste plek om het gevaar te keren. Gescoord werd er wel in de 28ste minuut. Mount had een fraaie wegdraaiende corner in huis vanaf de rechterkant. Veltman verliet de eerste paal in een poging de bal weg te knikken, maar hij dook net onder de bal door. Achter de verdediger stond Lukaku, die met enkele armbewegingen boven de defensie uittorende en binnenknikte: 1-0.

In het tweede bedrijf kwam Brighton meermaals dicht bij de gelijkmaker. In de 47ste minuut leek doelman Edouard Mendy geklopt te worden, toen Jakub Moder zijn voet tegen de bal kreeg na een scherpe voorzet vanaf de linkerkant. De inzet belandde echter bovenop de lat. Zes minuten later ontsnapte Chelsea opnieuw. Van circa 25 meter produceerde Yves Bissouma een gevaarlijk ogende zwabberbal, die ternauwernood weggebokst werd door Mendy. Even later schoot Neal Maupay diagonaal langs de paal. Ook Veltman was nog belangrijk aan de overzijde. De rechtercentrumverdediger onderschepte een beslissende breedtepass in de zestien van Callum Hudson-Odoi richting Mount.

Uiteindelijk werd Brighton toch nog beloond voor de aanvalslust. In de tachtigste speelminuut kwam Welbeck binnen de lijn voor Alexis Mac Allister, en dat bleek een gouden zet. In de 91ste speelminuut ontving de spits een voorzet van Marc Cucurella en plaatste de bal met het hoofd in de hoek, buiten het bereik van Mendy: 1-1. Chelsea kon puntenverlies niet meer voorkomen.