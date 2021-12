Lyon haalt spits die het Ajax van Bosz knetterende hoofdpijn bezorgde

Woensdag, 29 december 2021 om 22:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:46

Peter Bosz hoopt Serdar Azmoun begin januari te verwelkomen op het trainingsveld bij Olympique Lyon, zo weet RMC Sport. De oefenmeester heeft ingestemd met een bod van vier miljoen euro op de 26-jarige spits van Zenit Sint-Petersburg. Saillant detail: Bosz heeft uit zijn tijd als coach van Ajax een pijnlijke herinnering overgehouden aan Azmoun.

Lyon gaat Azmoun hoe dan ook binnenhalen, want er ligt al een persoonlijk akkoord met de Iraniër over een eventuele transfervrije overgang per 1 juli. De Franse topclub onderhandelt nu met Zenit over een directe transfer en heeft daar dus vier miljoen euro voor over. Het lijkt erop dat de Russen echter niet zullen ingaan op de aanbieding en ervoor kiezen om Azmoun nog een half jaar te behouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook afgelopen zomer probeerde Lyon Azmoun al los te weken uit Rusland, maar Zenit ging daar ondanks een bod van vijftien miljoen euro niet mee akkoord. Nu zullen de Mesjki het dus met een stuk minder moeten doen, mochten ze een transfervrij vertrek willen afwenden. Azmoun geldt al enkele jaren als de absolute aanvalsleider van Zenit, dat hem in januari 2019 voor twaalf miljoen euro overnam van Rubin Kazan. De spits scoorde liefst 62 keer en gaf 23 assists in 104 officiële duels voor Zenit.

Als vermeld is Azmoun een oude bekende van Bosz. De spits was in de zomer van 2016 als jong talent een van de blikvangers van FK Rostov, dat het toen in de laatste voorronde van de Champions League opnam tegen het Ajax van Bosz. Azmoun was met name in het heenduel in Rusland, dat met 4-1 gewonnen werd van de Amsterdammers, een plaag voor de centrumverdedigers Jaïro Riedewald en Joël Veltman. De ongrijpbare Azmoun maakte die wedstrijd de 1-0 en zou uiteindelijk met Rostov doorstoten naar de groepsfase van de Champions League. Bosz bleef met Ajax achter in de Europa League, waarin hij zijn ploeg naar de verloren finale tegen Manchester United leidde.