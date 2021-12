Radicale koerswijziging in onderhandelingen tussen Barcelona en Dembélé

Woensdag, 29 december 2021 om 21:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:04

Het lijkt er sterk op dat Ousmane Dembélé zijn contract bij Barcelona niet gaat verlengen, weet Gerard Romero. De doorgaans goed ingevoerde transfermarktexpert meldt woensdagavond dat de partijen overdag gesproken hebben, maar dat de gesprekken zijn afgebroken. Volgens de berichtgeving lag er een vijfjarig contract klaar voor de aanvaller, die over een aflopende verbintenis beschikt.

Het nieuws is opvallend, daar transfermarktexpert Fabrizio Romano afgelopen maandag nog meldde dat de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium begaven. Romano wees onder meer op een foto die de 24-jarige vleugelaanvaller via Instagram Stories gedeeld had. Dembélé deelde via zijn eigen kanalen een Instagram post van Barcelona, dat zondagavond laat een foto plaatste van het logo.

???? Dembelé NO RENUEVA!! Hoy se ha roto la negociaciónhttps://t.co/vrsj4XOUJL — Gerard Romero (@gerardromero) December 29, 2021

“Trots. Ser del Barça és el millor que hi ha”, schreef Barcelona bij een foto van het clublogo. De zin dat ‘Barcelona het beste is dat er bestaat’ komt uit een supporterslied dat geregeld gezongen wordt in het Camp Nou. Dat Dembélé deze Instagram-post via zijn eigen kanalen deelt, wordt gezien als een veelzeggend signaal over zijn nabije toekomst. Al is Dembélé niet de enige speler die de foto van Barcelona heeft overgenomen, want ook bijvoorbeeld Memphis Depay plaatste de post in zijn Instagram Stories.

Romano maakte vorige week al melding van de wens van Dembélé om zijn aflopende contract bij Barcelona te verlengen. Volgens de transfermarktexpert had de Fransman een aanbieding van Newcastle United naast zich neergelegd en bij zijn zaakwaarnemer aangegeven dat hij in Catalonië een nieuwe verbintenis tot medio 2024 wilde tekenen. Waar Romano meldde dat Barcelona optimistisch was om spoedig tot een akkoord te komen met Dembélé, schreef Mundo Deportivo dat de club verbaasd was door die berichtgeving en al tien dagen geen contact had gehad met de speler en zijn zaakwaarnemer.