Fenerbahçe weet na verlenging pas een blamage te voorkomen

Woensdag, 29 december 2021 om 21:33 • Mart van Mourik

Fenerbahçe heeft woensdagavond met de nodige moeite de achtste finale van de Türkiye Kupasi gehaald. In eigen huis kwamen de Sari Kanaryalar binnen de reguliere speeltijd niet voorbij Afjet Afyonspor, dat pas in de verlenging capituleerde: 2-0. Laatstgenoemde speelt zijn competitiewedstrijden in de Spor Toto 2. Lig, het derde niveau in Turkije.

Trainer Zeki Gole besloot om met een veredeld B-elftal ten strijde te trekken en wijzigde zijn ploeg op liefst acht plekken ten opzichte van het gewonnen competitieduel met Yeni Malatyaspor (2-0). Zo zat Mesut Özil niet bij de selectie en startte onder meer Serdar Dursun op de bank. Ondanks het grote aantal personele wijzigingen was Fenerbahçe, niet geheel onverwacht, de bovenliggende partij. Al in de eerste vijf speelminuten werden de mannen van Gole tweemaal gevaarlijk, maar het ontbrak zowel Max Meyer als Enner Valencia aan fortuin in de afrondingen (beiden schoten naast). Fenerbahçe bleef drukzetten, al slaagde men er niet in de muur van Afjet Afyonspor te slechten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld: de bezoekers hielden stand, terwijl het Fenerbahçe aan creativiteit ontbrak om de opening te vinden. Onder anderen Mert Hakan, Muhammed Gümüskaya en Valencia beproefden hun geluk, maar niemand slaagde erin doelman Anil Atag te kloppen. Fenerbahçe had uiteindelijk een verlenging nodig om zich te kunnen plaatsen voor de achtste finale. In de 94ste minuut werd invaller Bright Osayi-Samuel naar de grond getrokken in de zestien, waarna Turgut Doman een strafschop toekende. Valencia nam zijn verantwoordelijkheid en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 1-0. De zege was definitief binnen in de 98ste minuut, toen Osayi-Samuel op aangeven van Filip Novak de 2-0 aantekende.