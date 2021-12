‘Wraakzuchtige’ Ronaldo komt onmiddellijk met vernietigend machtsvertoon

Woensdag, 29 december 2021 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:52

Ronaldo is sinds half december voor negentig procent eigenaar van Cruzeiro. Dat is zeker niet voor iedereen goed nieuws, want woensdag maakt de club via de officiële kanalen bekend dat trainer Vanderlei Luxemburgo ontslagen is. Naast hem worden nog drie stafleden de laan uitgestuurd. Saillant: Luxemburgo was de trainer van Real Madrid toen Ronaldo in de spits stond. Diverse Spaanse media vermoeden een wraakactie van de oud-voetballer richting zijn voormalige coach.

Cruzeiro treedt woensdag naar buiten met het nieuws dat naast Luxemburgo nog drie stafleden niet meer welkom zijn bij de club. Assistent-trainer Maurício Copertino, fysiotherapeut Antonio Mello en technisch directeur Ricardo Rocha zullen Cruzeiro verlaten. Het gerucht hing afgelopen week al in de lucht, daar president Sergio Santos Rodrigues reeds gevraagd werd naar de toekomst van Luxemburgo. “Dat zijn zaken waar ik niet over beslis. Dit soort vragen moet je aan Ronaldo stellen”, zei de president op een persconferentie. Volgens de officiële berichtgeving is het ontslag van het kwartet een gevolg van een ‘efficiëntieslag’ die de club wil slaan.

Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada + — Cruzeiro ?? (@Cruzeiro) December 28, 2021

"Sinds de oprichting van een interne audit heeft het overgangscomité alle bestaande operaties, procedures en contracten geanalyseerd met als doel een efficiënt beheer van Cruzeiro te ontwikkelen. Dit betekent dat er niet zal worden verlengd met de huidige technische staf. De nieuwe technische staf zal ergens in de komende dagen bekend worden gemaakt. Er zullen meer wijzigingen binnen de club worden doorgevoerd. Cruzeiro is alle professionals enorm dankbaar voor hun diensten”, zo luidt het officiële bericht.

Ronaldo stond van augustus 2002 tot januari 2007 onder contract bij Real Madrid. Van januari tot december 2005 stond Luxemburgo aan het roer bij de Koninklijke. De trainer stond in Spanje bekend om zijn strikte manier van coachen en eiste veel discipline van zijn spelers. Volgens Marca en AS viel de wijze van leidinggeven mogelijk niet in de smaak bij Ronaldo, die als nieuwe eigenaar van Cruzeiro revanche neemt en de trainer vrijwel direct ontslaat. Luxemburgo werd in augustus aangesteld om de club te behoeden voor degradatie en slaagde erin het gestelde doel te behalen. Laatstgenoemd detail maakt het ontslag extra opvallend.