Neymar en Mbappé zijn unaniem: ‘Dit is de beste middenvelder ter wereld’

Woensdag, 29 december 2021 om 20:31 • Jeroen van Poppel

Marco Verratti wordt publiekelijk overladen met complimenten. De 29-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain wordt door zijn sterploeggenoot Kylian Mbappé benoemd tot beste speler ter wereld in zijn linie. "Marco is al vele jaren in Parijs en hij is een sleutelspeler, de beste middenvelder op aarde", aldus Mbappé, die laat blijken een heel klein beetje Italiaans te spreken, in gesprek met Sky Italia.

"Hij is echt ongelofelijk belangrijk voor ons", vervolgt Mbappé over Verratti, die in 2012 een van de eerste aankopen werd van de Qatarese eigenaren van PSG. De Italiaan, die afgelopen zomer het EK won met zijn land, wordt sindsdien veelvuldig geplaagd door blessures, maar is als hij fit al zijn hele periode in Parijs een onbetwiste basisspeler. In totaal speelde Verratti tot nu toe 359 duels voor PSG, waarin hij 9 goals en 58 assists op zijn naam zette.

In oktober sprak hun teamgenoot Neymar óók al zeer lovend over Verratti. "Hij is een van de spelers die me het meest verrast heeft sinds mijn komst naar Parijs", zei de Braziliaan over de Italiaanse middenvelder. "Ik wist al dat hij een buitengewone speler was, maar ik realiseerde me niet dat hij zó spectaculair goed is. Hij is echt een genie, een van de beste middenvelders waarmee ik ooit heb gespeeld, gezamenlijk met Xavi en Andrès Iniesta."

Mbappé is overigens ook complimenteus over Gianluigi Donnarumma, de doelman die afgelopen zomer transfervrij naar PSG kwam. "Donnarumma is de keeper van de toekomst, het is een genoegen om hem bij ons te hebben", aldus Mbappé, die uitkijkt naar de Champions League-confrontatie met Real Madrid in februari. De aanvaller wordt saillant genoeg zeer nadrukkelijk gelinkt aan een transfervrije overstap naar de Koninklijke, maar wil daar niets over zeggen. "Het wordt een geweldige strijd en ik denk dat wij gaan winnen", aldus de Fransman. "Mijn doel in 2022 is duidelijk: de Champions League en het WK winnen."