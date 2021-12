Van nul goals in Eredivisie naar vraagprijs van 40 miljoen

Matthias Ginter is volgend jaar zomer niet de eerste optie voor Bayern München. Technisch directeur Hasan Salihamidzic is niet gecharmeerd van de verdediger die Borussia Mönchengladbach na dit seizoen transfervrij verlaat. (BILD)

Bayern München is wel geïnteresseerd in Dejan Kulusevski. Juventus vraagt tussen de 35 en 40 miljoen euro voor de Zweedse vleugelaanvaller die ook wordt gevolgd door zowel Arsenal als Tottenham Hotspur. (La Gazzetta dello Sport)

kan dat zonder het vertrek van Aaron Ramsey en/of Arthur Melo onmogelijk betalen. Scammaca speelde in het seizoen 2018/19 op huurbasis voor PEC Zwolle en wist toen geen enkel doelpunt te maken.

Napoli is in de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger uitgekomen bij Axel Tuanzebe. Een deal komt alleen van de grond als Manchester United akkoord gaat met een huurdeal inclusief koopoptie voor de aan Aston Villa verhuurde speler. (Fabrizio Romano)

Napoli gaat in ieder geval een bod neerleggen bij Fenerbahçe voor Min-Jae Kim. De Italianen zijn hard op zoek vanwege het vertrek van Kostas Manolas naar Olympiacos en het naderende Afrika Cup-avontuur voor Kalidou Koulibaly. (Gianluca Di Marzio)