Zeer verrassende beste balheroveraar in Eredivisie: ‘Statistieken liegen niet’

Woensdag, 29 december 2021 om 18:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:59

Wie Adam Maher in 2010 heeft zien doorbreken in het profvoetbal als fijnbesnaarde nummer tien, zal niet hebben gedacht dat de inmiddels 28-jarige middenvelder zou uitgroeien tot de ultieme balveroveraar. Tóch is het zo, want Maher had bekeken over het kalenderjaar 2021 opmerkelijk genoeg verreweg de meeste balheroveringen in de Eredivisie. "Mensen zien niet hoeveel vuil werk ik opknap", zegt de middenvelder van FC Utrecht tegenover Voetbal International.

Maher speelt bij de Domstedelingen als meest teruggetrokken middenvelder en is al lang niet meer de nummer tien die hij elf jaar geleden was bij zijn doorbraak. Puur gekeken naar de statistieken gaat hem die nieuwe rol uitstekend af, want met 365 balheroveringen in 2021 troeft hij gekende 'afpakkers' als Ibrahim Sangaré van PSV en Edson Álvarez van Ajax ruimschoots af. Daarbij moet overigens wel worden aangetekend dat Maher in 2021 slechts een paar wedstrijden miste en dus meer minuten gemaakt heeft. "Dat verdedigende aspect van mij wordt niet heel vaak gezien", zegt Maher, die zich in Nederland licht ondergewaardeerd lijkt te voelen.

Meeste balheroveringen in 2021

SPELER AANTAL HERROVERINGEN 1. Adam Maher 365 2. Olivier Boscagli 328 3. Marcos Senesi 300 4. Fredrik Midtsjö 298 5. Ibrahim Sangaré 298

"Mensen denken bij Adam Maher toch snel: die wil alleen maar de bal hebben", denkt de middenvelder, die als nummer tien overigens vijf interlands voor Oranje speelde. "Ook omdat het een kwaliteit voor me is. Maar vanaf het moment dat ik een positie naar achteren ben gegaan, van de tien- naar de zespositie, ben ik daar ook aan gaan werken. Een team als FC Utrecht heeft weleens de bal niet. Dan moeten we hem terug zien te krijgen. Daar ben ik niet vies van. Het is mooi dat de statistieken dat onderbouwen. Nog altijd krijg ik wel opmerkingen: 'Pakt Adam wel ballen af? Doet hij verdedigend wel wat?' Ik zeg altijd: de statistieken liegen niet."

Meeste kansen gecreëerd uit spelhervattingen in 2021

SPELER AANTAL HERROVERINGEN 1. Adam Maher 52 2. Dusan Tadic 42 3. Oussama Tannane 35 4. Orkun Kökçü 33 5. Rai Vloet 28

Opvallend is dat Maher niet alleen verdedigend beslissend is, maar ook áán de bal een zeer grote bijdrage levert: zo creëerde de voormalig PSV'er de meeste kansen uit spelhervattingen én verstuurde hij na Dusan Tadic de meeste passes naar het strafschopgebied in 2021. "Ik krijg nog weleens het verwijt dat ik de bal te weinig naar voren speel", zegt Maher in reactie op die laatste statistiek. "Dat de bal weer opzij gaat of terug. Maar ik ben juist het type dat eigenlijk alle ballen naar voren wilt spelen. Soms hou ik de bal wel bewust wat langer bij me. Om het team vertrouwen te geven, rust. Je moet ook oppassen in de omschakeling; als je te veel risico neemt kan de tegenstander ervan profiteren. Als zij de bal niet hebben, kunnen ze ook niet scoren."

Meeste passes naar het strafschopgebied in 2021