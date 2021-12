Ook zorgen bij Real Madrid nemen toe na vier positieve tests

Woensdag, 29 december 2021

De coronacrisis zorgt nu ook voor problemen bij Real Madrid. De Koninklijke maakt woensdag namelijk melding van vier nieuwe coronabesmettingen in de selectie van trainer Carlo Ancelotti. Het gaat om positieve coronatests bij Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Federico Valverde en Vinícius Júnior blijken positief te zijn. Het viertal moet nu verplicht tien dagen in zelfisolatie doorbrengen. Eerder deze week bleek dat het aantal besmettingen bij Barcelona flink aan het stijgen was.

Real bracht half december naar buiten dat Luka Modric, Gareth Bale, Marcelo, Marco Asensio, Andriy Lunin, Rodrygo en assistent-trainer Davide Ancelotti het coronavirus hadden opgelopen. Het is nog onduidelijk of de hervatting van LaLiga tegen Getafe op 2 januari op de tocht staat. De leiding van Real heeft daar nog geen definitief besluit over genomen. De spelers van de koploper in Spanje keren na een korte kerstvakantie op korte termijn terug op het trainingsveld in Madrid. Courtois, Camavinga, Valverde en Vinícius kwamen op 22 december nog in actie namens Real, dat die dag met 1-2 won op bezoek bij Athletic Club

Real lijkt door de nieuwe besmettingen in hetzelfde schuitje te zitten als Barcelona. Het is maar zeer de vraag of het elftal van trainer Xavi op 2 januari in actie komt tegen Real Mallorca tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. De Catalaanse club kampte al met een groot aantal positieve coronagevallen en daar zijn er woensdag drie bijgekomen. Samuel Umtiti, Gavi en Ousmane Dembélé zijn allen besmet en voegen zich bij de spelers die al in quarantaine zitten, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

Het vergroot voor Barcelona de coronazorgen, die sowieso al aanzienlijk zijn. Dinsdag werd duidelijk dat Jordi Alba, Clément Lenglet, Alex Balde en Dani Alves positief getest hebben en dus voorlopig afwezig zijn. Alves zou tegen Mallorca overigens zijn officiële rentree gaan maken in het blaugrana. Ook van Dembélé werd al verwacht dat hij besmet zou zijn. Sport sprak van een 'alarm om Ousmane Dembélé', nadat de 24-jarige aanvaller de training van dinsdagavond om 18.00 uur moest laten schieten vanwege coronagerelateerde klachten.

