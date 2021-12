Bonaventura Kalou maakt melding van overlijden Christian Gyan (43)

Woensdag, 29 december 2021 om 15:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:10

Christian Gyan is op 43-jarige leeftijd overleden, zo maakt voormalig ploeggenoot Bonaventura Kalou woensdag bekend via een bericht op Instagram. De oud-speler van onder meer Feyenoord was al enige tijd ziek. Gyan stond tien jaar onder contract in De Kuip en wist met de Rotterdamse club in 2002 de UEFA Cup te veroveren. Feyenoord moet het nieuws over het overlijden van de voormalig speler overigens nog wel bevestigen.

"Rust maar goed uit, mijn broeder. Je hebt hard gewerkt", laat de bedroefde Kalou weten op Instagram. "Mijn hart gaat uit naar Anita en de kinderen." Eerder dit jaar werd bekend dat Gyan ernstig ziek was en dat hij ook niet meer was te genezen van kanker. Eind november sprak Feyenoord nog uit dat er plannen waren voor een passend afscheid van de Ghanees in De Kuip. Dat afscheid zal er helaas niet meer komen. Gyan, die tussendoor werd verhuurd aan stadsgenoot Excelsior, kwam uiteindelijk tot 93 wedstrijden in het Feyenoord-shirt. Na zijn vertrek uit Rotterdam-Zuid in 2007 speelde hij kortstondig in Wales en Finland. In het seizoen 2010/11 keerde hij terug in Nederland voor een avontuur bij amateurclub RKSV Leonidas.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gyan kwam na zijn actieve loopbaan in de haven van Rotterdam te werken. In die periode kreeg de voormalig mandekker problemen op financieel gebied. De Feyenoord-aanhang kreeg hier lucht van en al snel werd een inzamelingsactie gestart om Gyan te kunnen helpen. Daarnaast schreef Michel van Egmond een boek over het roerige voetballeven van de in Ghana geboren speler. Het leek daardoor beter te gaan met Gyan, totdat er bij hem kanker werd geconstateerd. Hij kwam ondanks het slechte nieuws al snel met een update over zijn gezondheidssituatie.

"Goedenavond vrienden. Er gaat nieuws rond over mijn situatie zonder mijn toestemming", zo viel te lezen in een post op Facebook. "Zoals jullie allemaal weten ben ik al een tijdje ziek, maar ik voel me oké en ben NIET stervende! Dus alsjeblieft, er is geen reden voor paniek. Ik respecteer de artsen en zoals jullie allemaal weten ben ik een man van vertrouwen. Daarom geloof ik dat de situatie beter zal worden. Wat vanuit mensenlijk perspectief onmogelijk is, is mogelijk bij God. Bid voor me dat ik zal herstellen."