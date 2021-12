Ajax waarschuwt voor internetoplichting en adviseert aangifte te doen

Woensdag, 29 december 2021 om 12:59 • Rian Rosendaal

De leiding van Ajax komt woensdag met een waarschuwing richting de achterban. De Amsterdamse club maakt zich zorgen over seizoenskaarten en losse wedstrijdkaarten die momenteel worden aangeboden op internet. In veel gevallen gaat het namelijk om fraude. Het fancare-account van Ajax raadt reeds gedupeerde supporters aan om gelijk aangifte te doen bij de politie. Op een speciaal gedeelte van de website van Ajax wordt extra informatie gegeven over mogelijke zwarthandel op internet.

"Wat ontzettend vervelend! Wanneer je opgelicht bent met de aanschaf van (seizoen)kaarten adviseren wij je te allen tijde aangifte te doen bij de politie", zo valt te lezen in het statement dat woensdag door Ajax is afgegeven. "Omdat je de kaarten niet via de officiële weg hebt gekocht en soms niet eens bestaan kunnen wij je helaas niet verder helpen. Je kunt echter wel een melding maken van zwarthandel zodat wij dit verder kunnen onderzoeken. Via mijn.ajax.nl kun je een upload van je ticket(s) en alle andere contactgegevens van de aanbieder toesturen. Wij raden iedereen aan om enkel (seizoen)kaarten aan te schaffen via onze officiële verkoopkanalen."

? ???????????????????????? ?



Pas op voor oplichting bij (seizoen)kaarten aangeboden op het internet. Ajax raadt gedupeerden aan om aangifte te doen.



Voor meer informatie ?? https://t.co/SpiunhkXvs — Ajax Fancare (@AjaxFancare) December 29, 2021

Onder meer via Marktplaats proberen internetoplichters geld te verdienen over de rug van supporters van Ajax. In sommige gevallen worden seizoenskaarten aangeboden die helemaal niet bestaan. Het Ajax-bestuur kwam kort na de start van de verkoop van kaarten voor de groepsfase van de Champions League ook al met de waarschuwing dat er oplichters actief waren op het internet.