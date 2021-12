Neville geïrriteerd: ‘Gewoon spelen, geef die jonge spelers vertrouwen’

Woensdag, 29 december 2021 om 13:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:26

Er moet een einde komen aan de vele afgelaste wedstrijden in de Premier League en de EFL Cup, zo is Gary Neville van mening. In de afgelopen weken gingen er al door zestien duels in de hoogste divisie van Engeland een streep vanwege de diverse coronabesmettingen. Volgens Neville moeten de diverse bonden meer in het werk stellen om wedstrijden door te laten gaan.

Voor Gary Neville zijn de vele afgelaste wedstrijden in Engeland een doorn in het oog. “De PL en EFL (in het bijzonder) moeten stoppen met deze afgelastingen, tenzij het om uitzonderlijke omstandigheden gaat”, schrijft de analist van Sky Sports op Twitter. “Iedere club heeft met jeugdspelers meegerekend veertig tot vijftig spelers tot zijn beschikking, minimaal. Als er een wedstrijd in de Carabao Cup gespeeld moet worden vinden ze het geen probleem om de eerste elf buiten de ploeg te laten.”

The PL and EFL ( in particular ) have got to stop these cancellations unless in exceptional circumstances. Each club has 40-50 players including youth team as a minimum. If it’s the carabao cup or EFL trophy they find a team without fielding the first 11. Get on with it. — Gary Neville (@GNev2) December 29, 2021

Volgens de regels moeten clubs minimaal veertien spelers tot hun beschikking hebben. Als dat het geval is, moet er gewoon gespeeld worden. Dat is een van de redenen dat Tottenham Hotspur - Crystal Palace (3-0) op Boxing Day wel doorging. “Het is onmogelijk dat deze clubs geen team op de been kunnen brengen”, vervolgt Neville. “We hebben in de Premier League gezien dat wanneer verzoeken van clubs tot uitstel worden afgewezen, ze alsnog bijna met het sterkste elftal aan de aftrap verschijnen. Tijd voor clubs om door te gaan en hun jonge spelers het vertrouwen te geven.”

De competitieorganisator besloot vorige week om te voetballen op tweede kerstdag, ondanks dat er de afgelopen week 103 spelers en stafleden positief testten op het coronavirus. Door de vele coronagevallen kampen verschillende selecties met een tekort aan spelers. Op Boxing Day sneuvelden drie Premier League-duels, op de lagere profniveaus gingen slechts 10 van de 32 geplande wedstrijden door. Dinsdag ging er een streep door Arsenal - Wolverhampton Wanderers en Leeds United - Aston Villa, terwijl donderdag ook Everton - Newcastle United niet doorgaat. The Magpies kunnen door coronabesmettingen, een schorsing en blessures niet genoeg spelers op de been brengen.