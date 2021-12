Chelsea sluit John Terry weer in de armen: ‘Wat een geweldig nieuws!’

Woensdag, 29 december 2021 om 12:42 • Rian Rosendaal

John Terry keert terug bij zijn grote liefde Chelsea. De voormalig centrumverdediger van the Blues meldt woensdag via zijn Twitter-account dat hij een adviserende rol krijgt in de jeugdopleiding van de Champions League-winnaar. Daarnaast zal Terry met enige regelmaat trainingssessies verzorgen en spelers uit de academie van Chelsea op de voet volgen in hun ontwikkeling. Chelsea heeft het nieuws over de terugkeer van Terry inmiddels officieel bevestigd.

"Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ik thuiskom", jubelt Terry woensdag op zijn social media-kanalen. "Begin volgende maand begin ik op parttime-basis aan mijn rol. De flexibiliteit is cruciaal voor zowel mijzelf als de academie, omdat het me in staat stelt om naast andere verplichtingen mijn eigen coachingsvaardigheden en ambities voort te zetten en te ontwikkelen", aldus de clubicoon van Chelsea, die als speler tot 713 wedstrijden kwam in het shirt van de Londense club. Zijn prijzenkast werd aangevuld met onder meer de Champions League, de Europa League, vijf Engelse landstitels en vijf FA Cups.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Terry zwaaide na een succesvolle loopbaan in 2017 af bij Chelsea en speelde daarna nog een jaar in het shirt van Aston Villa. Bij de club uit Birmingham werkte hij vervolgens ruim drie jaar als assistent-manager. Enkele maanden geleden kondigde hij zijn afscheid af als rechterhand van manager Dean Smith, die kortgeleden werd ontslagen op Villa Park. De beslissing van Terry om terug te keren op Stamford Bridge kan op veel positieve reacties rekenen op Instagram. Onder meer voormalig ploeggenoot Cesc Fàbregas deelt complimenten uit. "Wat een geweldig nieuws, succes!", schrijft de middenvelder van AS Monaco.