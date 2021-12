Grote zorgen voor Xavi en Barcelona na nieuwe waslijst aan besmettingen

Woensdag, 29 december 2021 om 12:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:06

Het is maar zeer de vraag of Barcelona op 2 januari in actie komt tegen Real Mallorca tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. De Catalaanse club kampte al met een groot aantal positieve coronagevallen en daar zijn er woensdag drie bijgekomen. Samuel Umtiti, Gavi en Ousmane Dembélé zijn allen besmet en voegen zich bij de spelers die al in quarantaine zitten, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

Het vergroot voor Barcelona de coronazorgen, die sowieso al aanzienlijk zijn. Dinsdag werd duidelijk dat Jordi Alba, Clément Lenglet, Alex Balde en Dani Alves positief getest hebben en dus voorlopig afwezig zijn. Alves zou tegen Mallorca overigens zijn officiële rentree gaan maken in het blaugrana. Ook van Dembélé werd al verwacht dat hij besmet zou zijn. Sport sprak van een 'alarm om Ousmane Dembélé', nadat de 24-jarige aanvaller de training van dinsdagavond om 18.00 uur moest laten schieten vanwege coronagerelateerde klachten.

Het stelt Xavi voor een aanzienlijk probleem, omdat de trainer kampt met veel meer afwezigen. Sergio Busquets en Gavi zijn geschorst, terwijl Pedri, Ansu Fati, Sergiño Dest, Memphis Depay en Martin Braithwaite ontbreken vanwege uiteenlopende blessures. Barça heeft een moordend schema, want de komende periode staat het bekerduel met Linares (5 januari), de competitiewedstrijd bij Granada (8 januari) en het Supercopa-duel tegen Real Madrid (13 januari) op het programma. Die laatste wedstrijd wordt overigens gespeeld in Saudi-Arabië.