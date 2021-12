Tuchel uit zijn frustratie: ‘Het slaat absoluut nergens op’

Woensdag, 29 december 2021 om 11:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:01

Thomas Tuchel snapt niet dat er in de Premier League nog steeds maar drie keer gewisseld mag worden en dat er door het overvolle programma geen winterstop is. Binnen de selectie van Chelsea heeft de Duitse manager nog niet te kampen gehad met een corona-uitbraak, maar toch hoopt hij dat het snel weer mogelijk wordt om vijf wissels tijdens wedstrijden te gebruiken.

Chelsea neemt het woensdagavond op tegen Brighton & Hove Albion, terwijl het zondag op Boxing Day ook in actie kwam tegen Aston Villa (1-3 winst). Tuchel heeft geen problemen met het overvolle schema, maar is wel verbijsterd over de onwil om opnieuw vijf wissels tijdens een wedstrijd toe te staan, hetgeen vorig seizoen op het hoogtepunt van de coronapandemie wel mocht. “Ik kan absoluut niet begrijpen, nul procent, waarom wij de enige competitie zijn die doorgaat in de winter en wij de enige competitie zijn met drie wissels in een periode van zware, zware coronadreiging en -situaties”, zei Tuchel op de persconferentie in aanloop naar het duel met Brighton.

“Het slaat absoluut nergens op”, vervolgde de Duitse oefenmeester. “De huidige situatie is zorgwekkend. Het speelschema is niet het probleem, we houden van het schema. Die vijf wissels werden toegestaan in Engeland toen het coronavirus de kop op stak. Nu we er middenin zitten, krijg ik het gevoel dat iedereen het weigert om erover na te denken. Voor mij is het niet meer dan logisch om dit te toe te staan, omdat het coronavirus iedereen raakt. Je hebt meer mogelijkheden nodig om de spelers te beschermen en de speelminuten onder hen te verdelen.”

De competitieorganisator besloot vorige week om te voetballen op tweede kerstdag, ondanks dat er de afgelopen week 103 spelers en stafleden positief testten op het coronavirus. Door de vele coronagevallen kampen verschillende selecties met een tekort aan spelers. Op Boxing Day sneuvelden drie Premier League-duels, terwijl dinsdag Arsenal - Wolverhampton en Leeds - Aston Villa niet door konden gaan. Komende donderdag staat er ook al een streep door Everton - Newcastle United.