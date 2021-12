Insigne krijgt duidelijke waarschuwing in aanloop naar mogelijk MLS-avontuur

Woensdag, 29 december 2021 om 11:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:37

Lorenzo Insigne heeft een waarschuwing ontvangen in aanloop naar zijn mogelijke transfer naar de MLS. De aanvaller van Napoli staat in de nadrukkelijke belangstelling van Toronto FC, waar hij liefst elf miljoen euro per jaar kan gaan verdienen. Sebastian Giovinco drukt zijn landgenoot echter op het hart dat het in veel gevallen niet zo mooi is als het lijkt. Laatstgenoemde maakte in 2015 voor veel geld de overstap van Juventus naar Toronto.

Toronto is voornemens om van Insigne de bestbetaalde speler in de selectie te maken. De Canadese club heeft een contract voor vijfeneenhalf jaar klaarliggen voor de Italiaan, die aan het einde van het seizoen uit zijn contract loopt bij Napoli. Giovinco waarschuwt Insigne om niet in te gaan op een onrealistische droom in Canada, maar geeft toe dat hij de manier waarop zijn eigen carrière is verlopen niet zou hebben veranderd. "Ik kan zeggen dat toen ik in 2015 aankwam, mij zeeën en bergen werden beloofd die er in werkelijkheid niet waren", aldus Giovinco tegen Corriere dello Sport.

"Ik wil niet in details treden", gaat Giovinco verder. De aanvaller speelde uiteindelijk van 2015 tot 2019 voor de Canadese formatie en kroonde zich met 83 doelpunten tot clubtopscorer aller tijden. "Het hangt ervan af wat je wilt. Persoonlijk voelde ik me op mijn gemak bij Toronto. Het is een stad waar het leven heel gemakkelijk is. Op professioneel vlak loop je het risico om van de radar te verdwijnen. Ik raakte uit beeld bij de nationale ploeg. Als je bereid bent om die dingen op te geven, is het een ervaring die ik iedereen aanraad."

Ook Insigne zou mogelijk uit beeld kunnen raken bij de nationale ploeg van Italië in aanloop naar het WK in Qatar. Giovinco is er desondanks van overtuigd dat het Toronto gaat lukken om de aanvaller in te lijven. "Ze zijn er zeker van dat het gaat lukken. Aan de andere kant lijkt het me vreemd als het zou gebeuren, aangezien hij aanvoerder is bij Napoli. Ik denk niet dat hij een team zal verlaten dat meestrijdt om de titel. Of ik spijt heb gehad van mijn keuze? Nee. Uiteindelijk heb ik meer goals en assists gemaakt dan wedstrijden gespeeld. Ik kan er met een goed gevoel op terugkijken en ben blij dat ik destijds de stap heb genomen."