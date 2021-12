Barcelona hengelt na Ferran ook Spaans jeugdinternational binnen

Woensdag, 29 december 2021 om 10:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:06

Barcelona heeft de zeventienjarige Fabio Blanco van Eintracht Frankfurt vastgelegd, zo meldt Sport. De aanvaller zal in eerste instantie aansluiten bij Barcelona B en tekent voor 2,5 jaar. De Catalanen betalen naar verluidt alleen eventuele prestatiebonussen voor Blanco, die afgelopen zomer de overstap van Valencia naar Frankfurt maakte.

Daags na het inlijven van Ferran Torres, heeft Barcelona alweer een volgende versterking binnengehaald. Blanco komt over van Frankfurt en zal deel gaan uitmaken van het beloftenteam van Barça. De vleugelaanvaller was afgelopen zomer al dicht bij een overstap naar Barcelona, toen hij besloot Valencia transfervrij te verlaten. Zowel Barça als Real Madrid zaten achter het talent aan, maar de voorkeur van Blanco ging destijds uit naar een overstap naar Frankfurt.

Onder trainer Oliver Glasner heeft Blanco dit seizoen nog geen kansen gekregen in het eerste elftal, waarna Barcelona snel heeft gehandeld en erin is geslaagd om de Spaanse jeugdinternational te contracteren. Blanco is een oude bekende van José Ramón Alexanco, huidig directeur jeugdopleiding van Barça, die hem enkele jaren geleden vanuit Almería als jeugdspeler vastlegde bij Valencia.

Blanco tekent bij Barcelona een contract voor 2,5 jaar en zal in Catalonië onder anderen op het trainingsveld staan met Gavi. De twee speelden in de jeugdelftallen van Spanje met elkaar samen. Volgens Sport zijn bepaalde overeengekomen voorwaarden uit het contract van Blanco niet nageleefd, waardoor hij nagenoeg gratis naar Barcelona vertrekt. Via prestatiebonussen kan de Duitse club mogelijk alsnog een klein bedrag aan de transfer overhouden.