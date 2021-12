Real zorgt voor opschudding met ‘operación que reventaría el mercado’

Woensdag, 29 december 2021 om 09:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:54

Real Madrid lijkt serieus van plan om zowel Erling Braut Haaland als Kylian Mbappé naar Spanje te halen, weet Marca. De Spaanse sportkrant spreekt van een operación que reventaría el mercado, oftewel 'een operatie die de markt moet doen barsten'. Beide sterspelers worden al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar de Koninklijke, al was van een doorbraak tot op heden nog geen sprake.

Bij Real Madrid is het bekend dat de belangrijkste investering voor volgend seizoen in de voorste linie moet liggen. Het staat Mbappé vrij om vanaf januari met Real te onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer. De aanvaller van Paris Saint-Germain beschikt over een aflopend contract en heeft er nooit een geheim van gemaakt graag voor Real Madrid te willen spelen. De mogelijkheid bestaat nu dat hij in de Spaanse een hoofdstad een voorhoede gaat vormen met Haaland. Hier wil Laporta echter een stokje voor steken. De president van Barça had onlangs een ontmoeting met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de Noorse doelpuntenmachine.

Laporta hoopt Real over een paar maanden meer weerstand te kunnen bieden op financieel gebied en heeft er bij Raiola op aangedrongen de transfer uit te stellen. Op dit moment heeft de Catalaanse grootmacht geen schijn van kans door een torenhoge schuld. Raiola was afgelopen voorjaar met Haaland en diens vader in Madrid. Het drietal sprak met José Ángel Sánchez en Juni Calafat en nam een kijkje bij Valdebebas. Enkele uren daarvoor stond tevens een ontmoeting gepland met Laporta. Ook de voorbije weken sprak de president van Barcelona met het management van de Noorse doelpuntenmachine.

Volgens Marca is het niet uitgesloten dat beide sterren komende zomer de overstap maken naar Real Madrid. De lijstaanvoerder van LaLiga zou over de juiste financiële middelen beschikken om voor een schok te zorgen op de transfermarkt. De leiding van Real is ervan overtuigd dat met de komst van Haaland en Mbappé een nieuwe dominante toekomst kan worden ingezet in een nieuw decennium. Van Haaland is bekend dat hij een afkoopclausule van 75 miljoen euro in zijn contract heeft staan. Dat is exclusief commissie voor Raiola.

Raiola sloot onlangs tegenover Sport1 niet uit dat Haaland spoedig ‘een volgende stap gaat maken’. Laporta wil er echter voor zorgen dat de spits van Dortmund niet voor Real kiest. De president van Barcelona bekijkt volgens Marca de mogelijkheden om Haaland naar het Camp Nou te halen, maar wil bovenal niet dat hij naar de grote concurrent vertrekt. Het is een obsessie geworden, zo schrijft de Spaanse sportkrant. Marca vergelijkt een eventuele Real-voorhoede bestaande uit Mbappé, Haaland en Vinícius Júnior met de Barcelona-aanval met Luis Suárez, Lionel Messi en Neymar. Een schrikbeeld voor Laporta.