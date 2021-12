‘Vlahovic weigert in gesprek te gaan met Engelse topclub over transfer’

Woensdag, 29 december 2021 om 08:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

Het moet raar lopen wil Dusan Vlahovic zijn carrière vanaf komende zomer voortzetten bij Arsenal. De Engelse topclub toonde recentelijk interesse in de doelpuntenmachine van Fiorentina, maar volgens Gianluca di Marzio weigert het management van de Serviër in gesprek te gaan met the Gunners. Volgens informatie van de Italiaanse journalist gaat de voorkeur van Vlahovic uit naar Manchester United, Manchester City of Tottenham Hotspur.

Vlahovic geldt momenteel als een van de meest gewilde spitsen van de Europese velden en heeft van Fiorentina een prijskaartje omgehangen gekregen van tachtig miljoen euro. Tot dusver staat zijn teller op 16 doelpunten in 20 Serie A-duels, waarmee hij zich in de kijker heeft gespeeld bij menig Europese topclub. Over het kalenderjaar 2021 gezien wist hij 33 keer het net te vinden. Alleen Robert Lewandowski overlegt op dat gebied betere cijfers. De interesse in de aanvalsleider nam de afgelopen maanden flink toe, waarbij het zeer waarschijnlijk is dat hij vanaf komende zomer zijn loopbaan voortzet in de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De man die in 2021 vaker scoorde dan Messi, Mbappé én Salah

Dusan Vlahovic kreeg met 33 Serie A-doelpunten in 2021 alle schijnwerpers op zich gericht. Lees artikel

Ook Juventus toonde interesse in Vlahovic, al is de club uit Turijn financieel gezien niet bij machte om een serieuze rol te spelen in het transfergeweld. Fiorentina zou er bovendien weinig voor voelen om Vlahovic naar een competitiegenoot te laten gaan. De spits zou zijn carrière liever voortzetten in de Premier League, weet Di Marzio. Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur en Arsenal zouden de meeste kans maken op zijn handtekening, al heeft het er alle schijn van dat Vlahovic niet naar het Emirates Stadium verhuist.

"Zijn zaakwaarnemers willen niet met Arsenal praten", beweert Di Marzio in gesprek met Wettfreunde. "Ze zijn van mening dat Arsenal niet goed genoeg is voor hem en zijn carrière. Ze denken dat Tottenham, Manchester City of Manchester United beter is. Tottenham, met Antonio Conte als coach, zou in mijn ogen de juiste keuze zijn voor hem. Hij kan een goede vervanger zijn voor Harry Kane of zelfs een jaar samen met hem spelen. Daar kan hij alleen maar van leren. Ik denk niet dat de speelstijl van City, met veel beweeglijke voorhoedespelers, op dit moment het beste aansluit bij de kwaliteiten van Vlahovic."

Het contract van Vlahovic loopt medio 2023 af bij Fiorentina en de aanvaller lijkt niet van plan die verbintenis te verlengen. Fiorentina is er van overtuigd dat het een legitiem aanbod heeft gedaan, al is het niet van plan de club failliet te laten gaan om de spits binnenboord te houden. "Mensen zouden erkenning moeten geven aan een omgeving die hen zoveel heeft gebracht. Ons voorstel is continu omhoog gegaan, maar op een gegeven moment is de grens bereikt", zei directeur Joe Barone daar onlangs over. Desondanks is Vlahovic wel voornemens om het seizoen af te maken bij La Viola in de jacht op een Europees ticket.