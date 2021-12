‘Van Bronckhorst en Rangers leiden race om zeer gewilde landgenoot’

Woensdag, 29 december 2021 om 07:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:06

Het heeft er alle schijn van dat Xavi Simons zijn loopbaan bij Rangers gaat vervolgen. De achttienjarige middenvelder van Paris Saint-Germain loopt komende zomer uit zijn contract in de Franse hoofdstad en is met de club nog geen nieuwe verbintenis overeengekomen. Giovanni van Bronckhorst hoopt optimaal te profiteren van die situatie en heeft er persoonlijk bij de clubleiding van Rangers op aangedrongen Simons vast te leggen. Ook Pablo Torre wordt bestempeld als belangrijk transferdoelwit bij Rangers.

Volgens rapporten van de Daily Record leidt Rangers in de strijd om de handtekening van Simons. Er heerst al enige tijd onzekerheid over de toekomst van de jonge middenvelder, daar hij en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola maar niet tot een akkoord weten te komen met PSG over een nieuw contract. Door zijn aflopende contract staat het Simons vrij om vanaf januari met geïnteresseerde clubs te praten. AS weet dat Rangers inmiddels het eerste contact heeft gelegd met Raiola. Van Bronckhorst heeft aangegeven Simons hoogstpersoonlijk naar Glasgow te willen halen.

Vorig seizoen behoorde Simons verschillende keren tot de wedstrijdselectie en kwam hij tot twee officiële wedstrijden, als invaller tegen Caen in de Coupe de France en tegen Strasbourg in de Ligue 1. Tijdens dit seizoen zat Simons pas een enkele keer op de bank en moet hij het voornamelijk stellen met optredens in de Onder 19, daar PSG geen beloftenteam heeft. Wel deed hij op 19 december negentig minuten mee in de met 0-3 gewonnen bekerwedstrijd tegen SC Feignies. Simons en andere talenten van de Franse grootmacht zouden zich ‘bedrogen’ voelen, omdat er bij PSG beloften waren gedaan over meer speeltijd in de hoofdmacht.

Rangers zou naast Simons ook zeer geïnteresseerd zijn in Pablo Torre. De achttienjarige middenvelder maakt indruk bij Racing Santander op het derde niveau in Spanje. Torre heeft nog een contract tot medio 2025 bij Santander, maar kan door financiële perikelen bij een goed bod verkocht worden. Volgens Daily Record heeft de middenvelder een clausule in zijn contract staan waarbij Rangers hem voor 4,7 miljoen euro kan inlijven. Verwacht wordt echter dat hij pas in de zomer naar Glasgow wordt gehaald. Ook Real Madrid en clubs uit de Serie A hebben hun interesse in de Spanjaard kenbaar gemaakt.