‘Steenrijke Newcastle-eigenaar koopt voor 1 miljard ook Italiaanse topclub’

De kans is levensgroot dat Internazionale de komende dagen in handen valt van het Saudi-Arabische consortium PIF, zo meldt de vooraanstaande Amerikaanse krant International Business Times. Het steenrijke investeringsfonds, dat in oktober Newcastle United al overnam, wordt - als alles goed gaat - voor een bedrag van één miljard euro de grootste aandeelhouder van de regerend Italiaans kampioen. "Inter wordt hiermee de rijkste voetbalclub op aarde", aldus Andrea Zanon, kenner van de financiële markten in het Midden-Oosten, tegenover IBT.

Inter is sinds de zomer van 2016 voor zeventig procent in handen van de Chinese Suning Holdings Group, dat al sinds 2019 probeert om weer van de club af te komen. Onder het Chinese bewind behaalden i Nerazzurri afgelopen seizoen de landstitel, maar financieel gaat het sinds de coronacrisis dramatisch. Inter maakte afgelopen voetbaljaargang een recordverlies van 245 miljoen euro en verliest nu nog maandelijks zo'n 13 miljoen euro per maand.

Tot grote frustratie van de supporters waren de Milanezen afgelopen zomer genoodzaakt om met Romelu Lukaku en Achraf Hakimi de twee beste spelers te laten vertrekken. Ook succescoach Antonio Conte, die de eerste titel in elf jaar binnenbracht, zag een langer verblijf in het Giuseppe Meazza niet zitten en vertrok. Met de nieuwe Saudi-Arabische eigenaren kan Inter weer hoopvol naar de toekomst kijken. Het PIF geldt met een waarde van 350 miljard euro als een van de rijkste fondsen ter wereld en wil fors investeren.

Onder aanvoering van kroonprins Mohammed Bin Salman is het Saudi-Arabische imperium razendsnel een aandeel in de internationale topsport aan het verwerven. Daarmee volgt Saudi-Arabië het voorbeeld van enkele buurlanden, die al langer investeren in het topvoetbal. Het Saudische investeringsfonds haalde in oktober met Newcastle United zijn eerste grote vis binnen en is ook na het overnemen van Inter nog niet klaar. Er zijn ook onderhandelingen gaande met de eigenaren van Olympique Marseille en een Braziliaanse topclub.