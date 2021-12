Eerste misser Salah in 1522 dagen levert Liverpool flinke kater op

Dinsdag, 28 december 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

Liverpool is dinsdagavond de aansluiting met koploper Manchester City definitief kwijtgeraakt. Mohamed Salah miste tegen Leicester City voor het eerst in 1522 dagen een penalty in de Premier League en kreeg ook de dubbele rebound er niet in. Salah had de laatste vijftien penalty's in de Engelse competitie benut. Tegen de verhouding in kwam Liverpool na rust op achterstand, hetgeen niet meer hersteld kon worden: 1-0 voor Leicester. Nummer twee Liverpool staat nu zes punten achter op City, terwijl Leicester klimt naar de negende plek.

Virgil van Dijk keerde bij Liverpool terug van een coronabesmetting en nam zijn vaste plek in het hart van de defensie in. Leicester kampte met veel afwezigen, waardoor Brendan Rodgers zich genoodzaakt voelde twee middenvelders achterin te zetten. Dat ging in de zestiende minuut mis voor the Foxes, toen gelegenheidsverdediger Wilfred Ndidi in het strafschopgebied Mohamed Salah liet struikelen.

Salah zag zijn penalty gekeerd worden door Kasper Schmeichel en kopte de rebound op de lat. De Egyptenaar kreeg zelfs een derde kans om te scoren, maar raakte de bal met rechts helemaal verkeerd. Liverpool bleef daarna de veel betere partij, maar bleef ook grote kansen missen. Schmeichel redde prachtig op een schot van heel dichtbij van Salah en zag gevaarlijke pogingen van Jordan Henderson en Diogo Jota zijn doel niet bereiken. Eenmaal brak Leicester zelf gevaarlijk uit in de eerste helft en moest Trent Alexander-Arnold een dreigende inzet van James Maddison van de doellijn ruimen.

Ook na rust nam Liverpool het initiatief stevig in handen. Een enorme kans volgde in de 55ste minuut voor Sadio Mané, die gelanceerd werd door Jota en wild over schoot. Vrijwel uit het niets sloeg Leicester vier minuten later aan de overzijde van het veld toe. Invaller Ademola Lookman betrad met de bal aan de voet het strafschopgebied van Liverpool en vond ruimte om die langs het staande blok van Van Dijk in de korte hoek te prikken: 1-0. Liverpool ging in de slotfase hard op zoek naar een resultaat en Jota kopte uit een hoekschop rakelings naast. Van Dijk probeerde het met een gevaarlijk laag schot, dat de voet van Schmeichel op zijn pad vond.

