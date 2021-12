Sébastien Haller uit frustratie: ‘Dit toont disrespect voor Afrika’

Dinsdag, 28 december 2021 om 22:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:00

Sébastien Haller zit in een emotionele spagaat. De 27-jarige spits van Ajax behoort tot de definitieve selectie van Ivoorkust, dat in januari uitkomt op de Afrika Cup. Het betekent echter dat Haller de uitduels met FC Utrecht en PSV moet missen: duels die zeer belangrijk worden geacht in de strijd om de titel in de Eredivisie. Haller ziet het overlappen van speeldata nooit bij Europese landen gebeuren en spreekt van een gebrek aan respect voor zijn continent.

De Afrika Cup stond oorspronkelijk gepland voor de zomer van 2021, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. "Deze stelling toont het disrespect voor Afrika. Zou dit ooit zijn voorgelegd aan een Europese speler richting een EK?”, vraagt Haller zich hardop af in een interview met De Telegraaf. Het afgelopen EK van 2020 werd wel 'gewoon' buiten de clubcompetities om opgeschoven naar naar de zomer van 2021.

Haller kiest uiteindelijk voor om wél naar de Afrika Cup te gaan, maar vindt dat hij daar niet toe moet worden gedwongen. "Uiteraard had ik tussendoor het vliegtuig willen pakken om ook tegen FC Utrecht en PSV te kunnen spelen, maar dat is nu eenmaal onmogelijk. Deze situatie is heel frustrerend. Ik vind het verschrikkelijk om tussen mijn land en club te moeten kiezen. Dat is echt shit. Ik speel met Ajax voor de titel en die twee wedstrijden zijn heel belangrijk, omdat ze invloed op de ranglijst hebben.” Ajax staat met achttien gespeelde duels één punt achter op koploper PSV: 42 om 43 punten.

Haller, achtvoudig international van Ivoorkust (drie doelpunten), is in ieder geval niet beschikbaar tot 20 januari, wanneer het laatste groepsduel van zijn land met Algerije plaatsvindt. De overige duels in Groep C met Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone vinden respectievelijk op 12 en 16 januari plaats. Ajax haalde volgens De Telegraaf met de gehuurde Brian Brobbey al een vervanger voor de afwezigheid van Haller, al moet de club dat nog wel zelf bevestigen. De Amsterdammers hervatten de competitie op 16 januari in De Galgenwaard.