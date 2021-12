Tweedeklasser stunt en zwaait Galatasaray na strafschoppen gedag

Dinsdag, 28 december 2021 om 22:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:05

Galatasaray is dinsdagavond gestrand in de zestiende finale van de Turkse beker. De ploeg van Fatih Terim had het erg zwaar tegen Denizlispor en ging na strafschoppen zelfs onderuit tegen de tweedeklasser: 5-6 (3-3 na negentig minuten). Voormalig Sparta Rotterdam- en FC Twente-speler Halil Dervisoglu kwam tot scoren voor de thuisploeg: hij maakte met de 2-2 de 1-2 van een andere ex-Eredivisie-speler, Brahim Darri, ongedaan.

Cim Bom (met Patrick van Aanholt op de bank en Ryan Babel vanwege onbekende redenen buiten de wedstrijdselectie) dacht met de zege in de competitie op Antalyaspor (2-0) een dramatische reeks te hebben afgesloten van zes duels zonder overwinning. Denizlispor leek zo'n reeks echter direct weer in het leven te roepen. Mustafa Cecenoglu stak na negen minuten de bal op Ilhan Depe, die ongehinderd richting Ismail Cipe kon snellen. De nummer tien van de bezoekers bleef koelbloedig: 0-1. Galatasaray had moeite om ruimte te vinden in het blok van Denizlispor, dat gelijk na de openingstreffer de boel op slot had gegooid.

Schieten deed de ploeg van Terim echter volop en na een halfuur was het raak. Alpaslan Öztürk haalde vanaf een meter of twintig uit; doelman Abdelkadir Sunger liet de houdbare bal knullig door zijn handen glippen: 1-1. Zoals daarvoor nam Galatasaray het initiatief. De thuisploeg voetbalde erg hoog op de helft van Denizlispor, wat die kwetsbaar maakte voor counters. Precies op die manier stal Denizlispor de voorsprong. Darri kreeg na 38 minuten een bal van Bunyamin Balat perfect in de loop mee en liftte prachtig over Cipe heen: 1-2.

Terim zal allesbehalve tevreden zijn geweest met de ruststand: de oefenmeester bracht direct na de onderbreking Dervisoglu om het tij te keren. De huurling van Brentford betaalde het vertrouwen meteen uit. Dervisoglu gaf vier minuten na rust het laatste zetje aan een voorzet met het hoofd van Mostafa Mohamed: 2-2. Nog geen minuut later nam Galatasaray het heft in handen. Terwijl de herhalingen van Dervisoglu's goal nog op de Turkse televisie te zien waren, knalde Mohamed hard binnen in de linkerkruising voor de 3-2.

Counters zoals in de eerste helft gaf Galatasaray in het vervolg van het tweede bedrijf niet meer weg; de zegereeks leek tóch vervolg te krijgen. Tot de blessuretijd. Öztürk pakte zijn tweede gele kaart en tegen tien man van Galatasaray trok Denizlispor op het allerlaatste moment de stand gelijk. Victor Nelsson was de schlemiel: de Deense verdediger gleed de bal achter zijn eigen doelman.

Ondanks de manmeersituatie voor Denizlispor ging het gelijk op tijdens de verlenging. Geen van beiden vonden nog een doorbraak, waardoor de clubs tot strafschoppen waren veroordeeld. Beide ploegen scoorden de eerste tien stuks; Ogulcan Caglayan was de gebeten hond voor Galatasaray. Leo Schwechlen besliste het duel vervolgens. Van Aanholt - die zijn strafschop wél maakte - mocht de laatste twaalf minuten nog meedoen van Terim.