Antonio Conte schept duidelijkheid over afwezigheid van Steven Bergwijn

Dinsdag, 28 december 2021 om 20:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Steven Bergwijn ontbrak dinsdag tegen Southampton (1-1) vanwege een kuitblessure, zo heldert zijn manager Antonio Conte op. De afwezigheid van de vleugelspits van Tottenham Hotspur in de wedstrijdselectie leidde dinsdagmiddag tot speculaties, maar blijkt dus een logische verklaring te hebben.

Bergwijn kreeg twee dagen geleden tegen Crystal Palace (3-0 zege) last van zijn kuit. De Oranje-international viel toen in de 64ste minuut in voor Harry Kane en kon de wedstrijd wel uitspelen, maar was dus niet fit voor het treffen met Southampton. Bergwijn moet ook de uitwedstrijd tegen Watford op nieuwjaarsdag aan zich voorbij laten gaan, zo kondigt Conte aan. Dat geldt overigens ook voor Giovani Lo Celso, Cristian Romero en Ryan Sessegnon.

Volgens De Telegraaf houdt Ajax de situatie van Bergwijn nog altijd nauwlettend in de gaten. De Amsterdammers willen de linksbuiten de rest van het seizoen huren en hebben zich ook officieel gemeld bij the Spurs. Voorlopig lijkt het er echter op dat Conte geen medewerking verleent aan een tijdelijk vertrek van de aanvaller, die onlangs nog lof kreeg van de Italiaan. "'Hij verbetert zich elke dag", aldus Conte. "Hij laat mij zien dat hij een goede optie kan zijn."

Tottenham speelde dinsdag meer dan een helft tegen tien man, maar slaagde er toch niet in om Southampton opzij te zetten. Conte was dan ook teleurgesteld over het resultaat. "Het is een gemiste kans", aldus de coach, die zijn ploeg met twee duels minder gespeeld terugvindt op de zesde plek in de Premier League. "Je moet profiteren als een situatie als deze zich voordoet en dat weten we. In de tweede helft waren we vermoeid en daardoor maakten we niet de beste beslissingen."