‘Raiola regelde gunstige en speciale Barcelona-clausule voor De Ligt’

Dinsdag, 28 december 2021 om 19:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:38

Matthijs de Ligt heeft een clausule in zijn contract speciaal voor een transfer naar Barcelona, zo weet Sport. Zaakwaarnemer Mino Raiola liet bij de transfer van de 22-jarige verdediger naar Juventus de optie opnemen om voor slechts 75 miljoen euro naar Catalonië te kunnen vertrekken. Raiola informeerde Barcelona naar verluidt in 2020 al over de clausule, maar de club besloot zich destijds op een andere speler te focussen.

De Ligt kwam in juli 2019 over van Ajax voor een bedrag van 75 miljoen euro, exclusief 10,5 miljoen aan variabelen. Raiola en Juventus kwamen in het contract van de stopper een 'normale' transferclausule van 120 miljoen euro overeen, stelt de sportkrant. Dat bedrag wordt vanaf 1 juli 2022 opgehoogd met 20 miljoen euro: vanaf dat moment is De Ligt dus voor 140 miljoen euro op te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarop geldt dus één uitzondering: Raiola wist het bedrag te verlagen naar een som vergelijkbaar met waarvoor zijn cliënt naar Italië is gekomen, speciaal voor een mogelijke toekomstige transfer naar Barcelona. Het leek er voor zijn komst naar Turijn lang op dat De Ligt naar Catalonië zou verkassen; een dergelijke clausule zou een verkeerde beslissing gemakkelijker recht kunnen zetten.

Raiola liet Barcelona na één seizoen bij Juventus al weten over de clausule van De Ligt. De Catalanen waren destijds echter bezig met de komst van Eric García, die uiteindelijk afgelopen zomer pas transfervrij overkwam van Manchester City. Een jaar later twijfelen de Catalanen alsnog over De Ligt, aldus Sport. Barcelona twijfelt naar verluidt tussen de Nederlander en Andreas Christensen, die op 1 juli uit zijn contract bij Chelsea loopt. De Ligt moet meer kosten, maar staat wel hoger aangeschreven in Catalonië. Wel steggelt Barcelona met het salaris van de verdediger, dat exclusief variabelen al acht miljoen euro bedraagt.

Raiola zei onlangs bij Studio Voetbal dat De Ligt 'klaar is om komende zomer een stap te maken'. "En dat vindt hij zelf ook", voegde de zaakwaarnemer daaraan toe. Maurizio Arrivabene, de directeur van Juventus, sneerde daarop indirect naar De Ligt, door te verkondigen 'dat speler hun werk moeten doen'. La Vecchia Signora lijkt vanwege de financiële problemen van de club echter toch open te staan voor een vertrek van de centrumverdediger. De Ligt heeft nog een contract tot medio 2024 in Turijn.