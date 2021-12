Keihard afgemaakt in gezang door eigen fans: ‘Fuck off back to Chelsea!’

Dinsdag, 28 december 2021 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:09

Billy Gilmour is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd de harten te veroveren van de supporters van Norwich City. Integendeel zelfs, want de twintigjarige huurling van Chelsea werd dinsdagmiddag uitgejouwd door zijn eigen fans. In de dramatisch verlopen wedstrijd tegen Crystal Palace (3-0 verlies) zongen de uitsupporters: "Fuck off back to Chelsea!"

Gilmour kwam bij Chelsea niet aan spelen toe en werd afgelopen zomer op huurbasis naar Norwich gestuurd om ervaring op te doen op het hoogste niveau. De Schots international kende een hoopvol begin bij the Canaries, maar deelt de afgelopen tijd mee in de malaise bij de hekkensluiter van de Premier League. Norwich verloor de laatste vijf wedstrijden op rij en donderdagmiddag tegen Crystal Palace hadden de fans het dus gemunt op Gilmour, die de laatste acht duels in de basis stond.

here's that video of Norwich City fans telling Gilmour to 'Fuck off back to Chelsea.' we'll gladly have him back when they fuck off back to the Championship. ¯\_(?)_/¯ pic.twitter.com/C6gaLllvG9 — amadí (@amadoit__) December 28, 2021

Gilmour kwam onlangs op een andere opmerkelijke manier in het nieuws, want de jonge middenvelder blijkt op 14 december tegen Aston Villa (0-2 verlies) met koorts te hebben gespeeld. Dat vertelde Dan Smith, de manager van Norwich, afgelopen vrijdag op een persconferentie. Gilmour speelde met een temperatuur van 38,4 graden. Smith heeft inmiddels gezegd dat hij er spijt van heeft 'nalatig' te zijn geweest met het welzijn van zijn speler.