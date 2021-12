Tottenham morst tegen tien man en wordt gepasseerd door West Ham

Dinsdag, 28 december 2021 om 17:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:03

Tottenham Hotspur heeft dinsdag punten gemorst in de Premier League. Ondanks dat the Spurs een groot deel van de uitwedstrijd tegen Southampton met een man meer speelden, werd het 1-1 op St Mary's. Tegelijkertijd won West Ham United met 1-4 van Watford, waardoor the Hammers de vijfde plek overnemen van Tottenham. Het verschil is slechts één punt en Tottenham heeft nog twee duels tegoed.

Southampton - Tottenham Hotspur 1-1

Om onduidelijke redenen behoorde Steven Bergwijn niet tot de selectie van Tottenham. In een open wedstrijd, waarin geen van beide ploegen de controle kreeg, kwam Southampton na 24 minuten op voorsprong. Na een verre inworp van Mohammed Salisu kreeg Tottenham de bal niet uit het strafschopgebied en kon James Ward-Prowse uithalen: de curve die hij de bal meegaf, was Hugo Lloris te machtig. Eerder in de wedstrijd had Ben Davies nog gescoord namens de bezoekers, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De wedstrijd leek zeven minuten voor de rust toch te kantelen in het voordeel van Tottenham.

De ploeg van Antonio Conte kreeg een strafschop na een overtreding van Mohammed Salisu op Heung-Min Son. Tot overmaat van ramp voor Southampton kreeg Salisu na zijn tackle zijn tweede gele kaart en moest de thuisploeg dus door met tien man. Harry Kane schoot de penalty onberispelijk raak in de linkerhoek. Zeven minuten na de pauze leek Kane er ook 1-2 van te maken na een fraaie pass van Winks, maar hij stond nipt buitenspel. Vervolgens werd een treffer van Matt Doherty ook afgekeurd, omdat hij keeper Fraser Forster zou hebben gehinderd. Niet veel later stuitte Doherty in de korte hoek op Forster. De doelman pareerde tevens een kopbal van Son en overleefde de hachelijke blessuretijd.

Watford - West Ham United 1-4

Watford speelde sinds 10 december geen wedstrijd meer vanwege een uitbraak van het coronavirus. The Hornets schoten uit de startblokken bij hun terugkeer op het veld: in de vierde minuut verstuurde Joshua King een lage pass richting Emmanuel Dennis, die in het strafschopgebied Craig Dawson van zich afschudde en overtuigend uithaalde in de rechterbovenhoek. Even daarna belandde een poeier van Saïd Benrahma tegen de lat, waardoor een snelle gelijkmaker van West Ham uitbleef. De bezoekers waren de bovenliggende partij en kregen loon naar met twee goals binnen twee minuten tijd.

Tomás Soucek kon na 26 minuten onbewaakt het strafschopgebied betreden, werd bereikt door Jarrod Bowen en rondde af in de linkerhoek. Een minuut later liet Kiko Femenía zich van de bal zetten, legde Michail Antonio de bal klaar voor Benrahma en scoorde laatstgenoemde via de voet van Adam Masina. Kort na de pauze leek Bowen de marge verder uit te breiden, maar vanwege een overtreding van Soucek werd de 1-3 afgekeurd. Kort daarna kreeg West Ham echter een penalty na een overtreding van keeper Daniel Bachmann op Bowen en scoorde Mark Noble vanaf de stip. Nikola Vlasic bepaalde in de blessuretijd de eindstand met zijn eerste doelpunt voor West Ham.

Crystal Palace - Norwich City 3-0

Crystal Palace, met Jaïro Riedewald op de bank, kwam razendsnel op voorsprong voor eigen publiek. De ploeg van trainer Patrick Vieira ontving een strafschop na een overtreding van Kenny McLean op Will Hughes, waarna Odsonne Édouard met succes de linkerhoek uitzocht vanaf elf meter. In de slotfase van de tweede helft nam Crystal Palace nog veel meer afstand van Norwich. Édouard stelde Jean-Philippe Mateta met een voorzet vanaf de linkerflank in staat om de 2-0 te maken, alvorens na knap voetenwerk ook de assist te geven waaruit Jeffrey Schlupp de ruststand op 3-0 bepaalde. In de tweede helft zocht Norwich naar een eretreffer, maar the Canaries waren niet bij machte nog iets te veranderen aan de stand.