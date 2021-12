Bedenkelijk record voor Noa Lang; ook Vitesse kan zich achter de oren krabben

Dinsdag, 28 december 2021 om 17:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:36

Noa Lang heeft een bedenkelijk record in handen. Dit seizoen pakte hij al twaalf gele kaarten in officiële wedstrijden voor Club Brugge, waarmee hij de aanvaller is die het vaakst op de bon ging in de beste tien competities van Europa. Zondag ontving Lang een gele kaart tijdens en ná de verloren stadsderby Cercle Brugge (2-0) in de Belgische Pro League.

De Belgische krant De Standaard becijferde dat middenvelder Dmitriy Barinov van Lokomotiv Moskou het vaakst geel pakte in de tien competities die het hoogste UEFA-coëfficiënt hebben: veertien keer. Daarna volgt middenvelder Matús Bero (dertien) van Vitesse. De derde plek wordt gedeeld door Lang, verdediger Riechedly Bazoer van Vitesse en middenvelder Leonardo Lopes van Club Brugge. Opvallenderwijs zijn Vitesse en Club Brugge dus met twee man vertegenwoordigd in de top vijf.

Voor de lijst is gekeken naar wedstrijden in competitieverband, nationale bekers en Europese bekertoernooien. Lang werd acht keer bestraft in de Belgische competitie, drie keer in de Champions League en eenmaal in de strijd om de Belgische Supercup. Door zijn rode prent tegen Cercle ontbreekt de Nederlander in de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen STVV op zaterdag 15 januari. Eerder dit seizoen miste hij vanwege een schorsing al de thuiswedstrijd tegen Standard Luik.

In de 26ste speelminuut pakte de onfortuinlijk spelende Lang zijn eerste kaart tegen Cercle. Na afloop van de wedstrijd trok hij in de catacomben een clublogo van Cercle van de muur. Waarschijnlijk was dat de aanleiding voor de wedstrijdleiding om Lang zijn tweede gele kaart te geven. Kort na de nederlaag tegen Cercle plaatste Lang een foto van zichzelf in een vliegtuig dat van Amsterdam vertrok naar Dubai. In een tweede Instagram Story leek hij te reageren op de kritiek die hij kreeg vanuit België voor zijn actie. “Hou ook van jullie. Geniet van jullie dagen”, schreef Lang, die het bericht afsloot met een hart.

Meeste gele kaarten in Europa:

Dmitriy Barinov (middenvelder, Lokomotiv Moskou): 14

Matús Bero (middenvelder, Vitesse): 13

Riechedly Bazoer (verdediger, Vitesse): 12

Noa Lang (aanvaller, Club Brugge): 12

Leonardo Da Silva Lopes (middenvelder, Cercle Brugge): 12