Dinsdag, 28 December 2021

Internazionale bepaalt vraagprijs voor Stefan de Vrij

Dani Ceballos staat voor een terugkeer bij Real Betis. De club heeft bij Real Madrid een openingsbod van 8,5 miljoen euro neergelegd om de middenvelder, die zijn carrière in Sevilla begon, weer te verwelkomen. (Mundo Deportivo)

Newcastle United heeft zijn zinnen gezet op Jason Denayer. De verdediger van Olympique Lyon beschikt over een aflopend contract en is daardoor een interessante optie voor manager Eddie Howe, die op zoek is naar meer defensieve opties. (Het Nieuwsblad)

Internazionale is in januari bereid om te luisteren naar biedingen op Stefan de Vrij. Gesprekken over een contractverlenging zijn spaak gelopen, waardoor de koploper van de Serie A genoegen neemt met een bod van twintig miljoen euro. (Calciomercato)

Real Madrid overweegt Reinier terug te halen van zijn uitleenperiode aan Borussia Dortmund. De Koninklijke en de middenvelder zien een langer verblijf bij de Duitse club niet zitten vanwege een gebrek aan speelminuten. (Mundo Deportivo)

Leicester City is geïnteresseerd in het contracteren van Matías Vecino. The Foxes ondervinden concurrentie van Napoli, al gaat de voorkeur van de middenvelder van Internazionale uit naar overstap naar de Premier League. (La Gazzetta dello Sport)