Van Gaal maakt ‘knieval naar de media’ en gaat systeem anders noemen

Dinsdag, 28 december 2021 om 14:40 • Dominic Mostert

Louis van Gaal gaat in in de aanloop naar het WK een nieuw spelsysteem implementeren bij Oranje. De bondscoach kiest voor eenzelfde formatie als tijdens het WK 2014, maar gaat het systeem nu anders noemen: in plaats van '1-5-3-2' spreekt hij voortaan van '1-3-4-3'. De reden: "Zodat het wat aanvallender klinkt, want anders kan een aantal journalisten het niet vatten."

Oranje speelde onder Van Gaal in een 4-3-3-formatie in de WK-kwalificatiereeks. De bondscoach wilde in de belangrijke slotwedstrijden niet te veel rigoureuze wijzigingen doorvoeren, maar heeft in 2022 wel de tijd om een nieuw systeem erin te slijpen. "In 2014 hebben we ook heel aanvallend gespeeld met 1-5-3-2. Ja, en ook met 1-4-3-3. Ik ga het nu 1-3-4-3 noemen, als knieval naar de media. Dan klinkt het in elk geval aanvallender", vertelt de bondscoach in een interview met de Volkskrant.

Van Gaal verwacht dat 'verdedigende tendensen die je over de hele wereld ziet, in het toernooi tot uiting komen'. Als voorbeeld noemt hij Ajax, dat 'het moeilijk heeft' als een tegenstander compact speelt, maar 'met 7-0 wint' als de tegenstander aanvallend aantreedt. "Op het WK gaat het om winst. Dan is het logisch dat die tendens op het WK tot uiting komt", aldus Van Gaal, die niet wil spreken van 'onaantrekkelijk' voetbal als Oranje succesvol blijkt in de formatie. "Volgens mij is het altijd aantrekkelijk als je wint."

"Als je verliest, kun je je afvragen of je aanvallend genoeg hebt gespeeld, of je niet meer druk had moeten zetten. Wie kan ons verslaan als we compact spelen, met zulke verdedigers?", vraagt Van Gaal zich openlijk af. "We hebben geweldige verdedigers en een geweldig middenveld. Ik probeer mijn selectie in zijn kracht te laten spelen. We hebben geen echte Van Gaal-spits en we hebben geen buitenspelers die tegenstander kunnen passeren aan de binnen- en buitenkant."