Einde seizoen voor Ben Chilwell; Chelsea kan uitkomen bij Nederlander

Dinsdag, 28 december 2021 om 13:33 • Dominic Mostert

Ben Chilwell komt de rest van het seizoen niet meer in actie voor Chelsea. De verdediger gaat onder het mes vanwege een kruisbandblessure en richt zich op komend seizoen, meldt Goal dinsdagmiddag. Chilwell staat al een maand aan de kant, maar Chelsea hoopte een operatie te kunnen vermijden. Inmiddels is de club van mening dat de linksback wel geopereerd moet worden, waardoor het rehabilitatietraject dat hij de afgelopen maand volgde ten einde komt.

Chilwell raakte geblesseerd in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (4-0 zege) van dinsdag 23 november. Hij was tot dat moment meestal een basisspeler in de ploeg van trainer Thomas Tuchel. De 25-jarige vleugelverdediger speelde dit seizoen twaalf officiële wedstrijden, waarvan zes in de Premier League. De absentie van Chilwell wordt momenteel met name opgevangen door Marcos Alonso. Naar verwachting gaat Chelsea in januari op zoek naar een nieuwe linksback. Het is nog de vraag of Chelsea voor een interne oplossing kiest of de transfermarkt op gaat.

De kans bestaat immers dat een huurling voortijdig wordt teruggeroepen: Emerson Palmieri (verhuurd aan Olympique Lyon) en de Nederlander Ian Maatsen (verhuurd aan Coventry City) kunnen daarvoor in aanmerking komen. Een andere optie die wordt genoemd door Goal is de komst van Lucas Digne op huurbasis. De linksback van Everton komt niet voor in de plannen van trainer Rafael Benïtez en lijkt in januari te mogen vertrekken. Door het nieuws over de over de operatie van Chilwell zouden ook andere verdedigers aangeboden kunnen worden bij Chelsea in de komende weken.

Tuchel werpt zich voorlopig ook voor een vertrek van Malang Sarr, die in de belangstelling staat van AC Milan en Napoli. Sarr is een centrumverdediger, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten. Hij kwam dit seizoen tot vijf officiële wedstrijden voor Chelsea, waarvan één in de Premier League. Een vertrek op huurbasis was bespreekbaar, maar is voor Chelsea minder aantrekkelijk doordat Chilwell de rest van het seizoen mist.