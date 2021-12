Perez: ‘Ik vind het niet vervelend om gelijk te krijgen, maar in dit geval wel’

Dinsdag, 28 december 2021 om 12:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:56

Kenneth Perez vindt het vervelend dat hij gelijk heeft gekregen dat de terugkeer van Arjen Robben naar FC Groningen geen groot succes is geworden. Volgens de analist is het stoppen van de 96-voudig international het moment van 2021. Robben maakte afgelopen zomer vanwege aanhoudend blessureleed bekend zijn profcarrière definitief te beëindigen.

Robben besloot in 2019 te stoppen als profvoetballer, maar kwam ruim een jaar later terug op dat besluit. Hij tekende voor één seizoen bij zijn oude liefde FC Groningen, maar door een lies- en kuitblessure kwam Robben in het afgelopen seizoen niet verder dan zeven duels voor de Trots van het Noorden. "Ik vind het over het algemeen niet vervelend om gelijk te krijgen, maar in dit geval wel”, zegt Perez bij ESPN.

Het moment van @kennethperez10: het stoppen met professioneel voetballen van Arjen Robben. ????#Hetmomentvan2021 pic.twitter.com/9bnGTBVsX5 — ESPN NL (@ESPNnl) December 28, 2021

“Ik was sceptisch over de terugkeer van Arjen Robben nadat hij een jaar gestopt was. Vanwege zijn blessureleed en fysieke gesteldheid”, vervolgt Perez. “Helaas heeft hij weinig minuten gemaakt. Maar ik denk wel dat hij inbreng had bij de club Groningen, want ook wij trokken erop uit met cameraploegen om het allemaal vast te leggen. Dus hij heeft wel degelijk iets teweeg gebracht. Het stoppen van Arjen Robben, misschien wel de beste Nederlandse speler, is mijn moment van 2021.”

Begin november nam Robben voor aanvang van het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (1-1) afscheid in een afgeladen Euroborg. Robben benadrukte toen nogmaals hoe graag hij met voetbalschoenen aan afscheid had willen nemen. “Dat is er helaas niet van gekomen”, zei hij. “Desondanks ben ik heel erg dankbaar voor alle steun, de warmte die ik altijd gevoeld heb vanuit supporters. Ik ben blij dat ik het avontuur ben aangegaan, heb alles gegeven, maar dit was het.”