Manchester United weigert eerste voorstel van nummer twee van LaLiga

Dinsdag, 28 december 2021 om 12:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:13

Manchester United heeft een eerste voorstel van Sevilla om Anthony Martial te huren afgewezen, meldt ESPN. De huidige nummer twee van LaLiga wilde de aanvaller huren tot het eind van het seizoen, zonder optie tot koop. Sevilla stelde voor om de helft van het salaris te betalen, maar Manchester United geeft liever het volledige salaris uit handen. Bovendien is het voor de club een vereiste dat er een huursom wordt betaald. Sky Sports meldde dinsdag al dat Sevilla de 'voorkeursbestemming' is van Martial, al zouden Newcastle United, Barcelona en Juventus ook interesse hebben.

Martial is bij Manchester United gedaald in de rangorde en kreeg dit seizoen pas tweemaal een basisplaats in de Premier League. Zijn contract loopt weliswaar door tot de zomer van 2024 en bevat zelfs een optie voor een extra jaar, maar zijn zaakwaarnemer Philippe Lamboley liep 10 december in gesprek met Sky Sports al vooruit op een winterse transfer van zijn cliënt. "Anthony wil de club in januari verlaten. Hij moet gewoon spelen. Hij wil in januari niet bij de club blijven. Ik ga er binnenkort over in gesprek met de club", maakte Lamboley duidelijk in een korte reactie.

Met name door de komst van Cristiano Ronaldo is het perspectief voor Martial afgenomen. Edinson Cavani is momenteel geblesseerd, maar stond boven Martial in de rangorde toen hij nog fit was. Zodoende lijkt er na vijfenhalf jaar een einde te komen aan het dienstverband van Martial op Old Trafford. De inmiddels 26-jarige Fransman kwam in september 2015 voor minstens vijftig miljoen euro over van AS Monaco, een bedrag dat via een contractuele bonus nog toenam met tien miljoen euro. Martial speelde sinds zijn komst 268 officiële wedstrijden, waarin hij 79 keer scoorde.

Zondag beaamde trainer Ralf Rangnick van Manchester United dat Martial wil vertrekken. Hij liet echter doorschemeren dat er nog geen concrete belangstelling was. "Hij vertelde me dat hij denkt dat de tijd voor verandering gekomen is. Ik zei tegen hem: ‘Luister, zolang er geen club is die interesse in je toont... En het zou niet alleen in het belang van de speler moeten zijn, het zou ook het clubbelang moeten dienen.’ Tot nu toe is er, voor zover ik weet, geen aanbod van een andere club geweest en zolang dit het geval is, blijft hij." Met het voorstel van Sevilla ligt er inmiddels dus wel een concreet aanbod, maar Manchester United wil nog niet meewerken.