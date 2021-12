Waslijst aan afwezigen bij Barcelona door blessures, schorsingen en corona

Dinsdag, 28 december 2021 om 12:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:32

Bij Barcelona is een uitbraak van het coronavirus ontstaan. In navolging van Clément Lenglet en Dani Alves is ook Jordi Alba positief getest, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. Het drietal is thuis in zelfisolatie en ontbreekt dinsdagavond bij de training op Ciutat Esportiva Joan Gamper. Omdat in de selectie van Barcelona ook de nodige blessureproblemen zijn ontstaan, moet Xavi puzzelen met zijn opstelling voor de komende wedstrijden.

Barcelona maakte maandag melding van de positieve tests van Lenglet en Alves. De club schreef toen dat de spelers zich 'gezond voelen', terwijl bij Alba wordt geschreven dat hij 'gezond is'. Alves plaatste een video van zichzelf op sociale media om aan te geven dat hij zich goed voelt. "Ik ben zo positief, dat ik zelfs positief test voor covid", grapte hij. De ploeg van Xavi gaat zondagavond op bezoek bij Real Mallorca in LaLiga en speelt kort daarna ook wedstrijden tegen Linares (volgende week woensdag in de Copa del Rey) en Granada (volgende week zaterdag in LaLiga).

Alves had sowieso niet in actie kunnen komen op Mallorca. De 38-jarige rechtsback, in november transfervrij teruggehaald naar het Camp Nou, kan om administratieve redenen pas vanaf 3 januari worden geregistreerd in de competitie. Hij had zijn tweede 'debuut' voor Barcelona kunnen maken in de Copa del Rey tegen Linares, maar dat lijkt niet te gebeuren. Xavi moet het op Mallorca ook stellen zonder het geblesseerde vijftal Ansu Fati, Pedri, Memphis Depay, Martin Braithwaite en Sergi Roberto, terwijl Gavi en Sergio Busquets zijn geschorst.

"Nieuw jaar, oude problemen", schrijft Mundo Deportivo dinsdag dan ook in een analyse van de kopzorgen van Xavi. De krant meldt dat Sergiño Dest na een afwezigheid van twee wedstrijden door een bovenbeenblessure echter wel weer inzetbaar lijkt en dus kan starten als rechtsback. In de vermoedelijke opstelling is ook plaats voor de achttienjarige linksback Álex Balde, die dit seizoen slechts 97 minuten op het veld stond in LaLiga, en opnieuw voor aanvaller Ferran Jutglà, die zich al vanaf de aftrap mocht laten zien in de laatste twee duels.

Mogelijke opstelling Barcelona tegen Real Mallorca: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Balde; Nico, De Jong, Riqui Puig; Dembélé, Jutglà, Ezzalzouli.