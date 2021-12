Ajax-opponent Benfica gaat trainer Jorge Jesus op straat zetten

Dinsdag, 28 december 2021 om 11:20 • Chris Meijer • Laatste update: 11:33

Benfica staat op het punt om Jorge Jesus te ontslaan. Verschillende Portugese media, onder wie A Bola, O Jogo en SIC Notícias, melden dat de 67-jarige oefenmeester de training van dinsdag niet meer zal leiden. In plaats daarvan wacht een ontmoeting met voorzitter Rui Costa, die Jesus de laan uit zal sturen. SIC Notícias stelt dat Benfica - de tegenstander van Ajax in de achtste finale van de Champions League - het vertrek van Jesus spoedig officieel bekend zal maken.

Jesus keerde in de zomer van 2020 terug naar Benfica, waar hij eerder zes jaar met succes had gewerkt en onder meer drie landstitels vierde. Zijn tweede termijn verliep echter minder succesvol. Benfica slaagde er vorig seizoen niet in om de groepsfase van de Champions League te bereiken en eindigde in de competitie met een achterstand van negen punten op kampioen Sporting Portugal. Dit seizoen haalde Benfica weliswaar Champions League en daar werd ten koste van Barcelona overwinterd, maar in de competitie bedraagt de achterstand op koplopers FC Porto en Sporting Portugal reeds vier punten.

Benfica ging een week geleden met 3-0 onderuit op bezoek bij FC Porto in de achtste finale van de Taça de Portugal en die pijnlijke nederlaag lijkt Jesus nu uiteindelijk fataal te worden. Eigenlijk had de selectie van Benfica dinsdagochtend om 11.00 uur moeten trainen, maar die sessie is uitgesteld. De spelers die zich al op trainingscomplex Seixal hadden gemeld, zijn inmiddels weer huiswaarts gekeerd. Onder hen was ook Pizzi, die door Jesus uit de selectie was gezet na een aanvaring naar aanleiding van het verlies tegen FC Porto. Met dat besluit zou Jesus naar verluidt een deel van de spelers tegen zich in het harnas hebben gejaagd.

Overigens genoot Jesus ook weinig steun meer onder de fans van Benfica. Er werd zelfs een website in het leven geroepen om hem richting Flamengo 'te klikken'. Jesus werd in verband gebracht met een terugkeer naar de Braziliaanse grootmacht, waar hij eerder tussen 2019 en 2020 aan het roer stond en die na het ontslag van trainer Renato Portaluppi op zoek is naar een nieuwe trainer.

Benfica zou Nélson Veríssimo gebeld hebben met de vraag of hij met spoed wil terugkeren naar Lissabon. Veríssimo is trainer van Benfica B, dat de koploper is op het tweede niveau van Portugal en dinsdagavond in het nabij Porto gelegen Santa Maria da Feira tegen Feirense speelt. Het is de bedoeling dat hij voorlopig het eerste elftal van Benfica onder zijn hoede neemt. Er moet dinsdagmiddag weer getraind worden, daar Benfica zich voorbereidt op de uitwedstrijd tegen FC Porto van donderdagavond. Dat is een belangrijke wedstrijd, daar FC Porto de voorsprong bij een overwinning uitbouwt naar zeven punten.