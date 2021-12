Antonio Conte geeft opnieuw signaal af richting Steven Bergwijn

Dinsdag, 28 december 2021 om 10:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:26

Antonio Conte is erg te spreken over Steven Bergwijn. De manager van Tottenham Hotspur beseft dat er in de voorhoede veel kwaliteit rondloopt met Heung-Min Son, Harry Kane en Lucas Moura, maar is blij dat de Nederlandse aanvaller hem meer opties geeft. “Hij verbetert zich elke dag”, aldus Conte, die zich vorige week ook al positief uitliet over Bergwijn.

Tottenham won op Boxing Day in eigen huis met 3-0 van Crystal Palace. Het vaste aanvalstrio Son, Kane en Moura bezorgde Conte zijn vijfde competitiezege in zeven Premier League-duels, sinds hij begin november bij the Spurs de opvolger van Nuno Espírito Santo werd. “We hebben voorin met Son, Kane en Moura drie hele belangrijke spelers”, zei de Italiaanse manager in aanloop naar de Premier League-wedstrijd tegen Southampton, die dinsdagmiddag op het programma staat. “En Steven Bergwijn verbetert zich ook elke dag. Ook hij laat me zien dat hij een goede optie kan zijn.”

Bergwijn verving Kane tegen Palace een half uur voor tijd. Een week geleden scoorde hij bij zijn eerste basisplaats onder Conte in het League Cup-duel met West Ham United (2-1 winst). De Italiaanse manager liet zich toen al lovend over hem uit en Bergwijn lijkt nu met de week meer perspectief te krijgen. “Ik ben blij dat deze drie, vier spelers die we voorin hebben, zowel aanvallend als verdedigend hun bijdrage leveren”, zei Conte. “De rest van het team heeft denk ik een grote waardering voor de arbeid die de aanvallers zonder bal verrichten. Daarom moeten we, als we de bal hebben, situaties creëren om hun kwaliteiten te benutten.”

Bergwijn staat al langere tijd in de nadrukkelijke belangstelling van onder andere Ajax, maar Sky Sports meldde vorige week dat de toekomst van de aanvaller in Londen ligt. De Amsterdammers meldden zich begin december al officieel voor de Nederlander en ook Sevilla en enkele Franse en Duitse clubs zouden hengelen naar zijn diensten. Bergwijn kwam dit seizoen over alle competities vooralsnog tot dertien wedstrijden voor Tottenham. Het doelpunt tegen West Ham was zijn eerste van de huidige jaargang. In totaal kwam de voormalig PSV'er tot 64 wedstrijden voor Tottenham, waarin hij vijf keer het net wist te vinden en negen assists produceerde. Het contract van Bergwijn, die sinds begin 2020 in Londen speelt, loopt door tot medio 2025.