Día de los Santos Inocentes: Ronaldo biedt zichzelf aan bij Barcelona

Dinsdag, 28 december 2021 om 09:46 • Laatste update: 10:08

Het is vandaag Día de los Santos Inocentes en de Spaanse equivalent van 1 april levert traditiegetrouw transfergeruchten op die niet serieus te nemen zijn. Zo pakt Mundo Deportivo dinsdagochtend uit met het nieuws dat Cristiano Ronaldo zichzelf zou hebben aangeboden bij Barcelona. ‘!BOMBAZO!’, kopt de Catalaanse sportkrant op de voorpagina bij een foto van de Portugese aanvaller.

Met de zogenaamde auteur - Inocêncio dos Santos vanuit Madeira - van het artikel verraadt Mundo Deportivo dat het gaat om een grap op Día de los Santos Inocentes, al heeft de krant wel zijn best gedaan op het verhaal. Zo schrijft Mundo Deportivo dat Ronaldo via Gerard Piqué contact zou hebben gezocht met Xavi, een gemeenschappelijke vriend. Ronaldo en Piqué zouden elkaar nog kennen van hun gezamenlijke tijd bij Manchester United, tussen 2005 en 2008.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er werd geclaimd dat Ronaldo ongelukkig zou zijn bij Manchester United en niet overtuigd is door de werkwijze van Ralf Rangnick. Ronaldo’s zaakwaarnemer zou vervolgens contact hebben gezocht met Barcelona-voorzitter Joan Laporta om de mogelijkheden te onderzoeken. Dat Mendes een goede verstandhouding zou hebben met sportief directeur Mateu Alemany zou helpen in een transfer ‘waarvan de club lang dacht dat het een grap was’.

Tot zover een nog relatief geloofwaardig verhaal, maar Mundo Deportivo schrijft vervolgens dat Piqué contact zou hebben gezocht met Lionel Messi om te vragen of Ronaldo zijn huis in Gavà kan huren. “Als je voor de zeven Ballon d’Ors zorgt en er geen afpakt, is dat geen probleem”, zo zou Messi volgens het verhaal hebben gereageerd. Ronaldo zou dan bij Barcelona rugnummer 17 overnemen van Luuk de Jong en voortaan CR17 worden.

Ronaldo zou er geen problemen mee hebben om na de winter in de Europa League te spelen. Sterker nog, het zou juist een extra motivatie zijn om een prijs te winnen die Messi nog niet in zijn prijzenkast heeft. Mundo Deportivo noemde LaLiga-voorzitter Javier Tebas ‘het laatste obstakel’. “Hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken een Madridista te zijn en zou er niet blij mee zijn om Ronaldo als speler van Barcelona te zien, dus hij zal er alles aan doen om de financiële situatie goed te bekijken", zo valt er te lezen.

Spaanse kranten pakken op Día de los Santos Inocentes jaarlijks uit met transfergeruchten om hun lezers voor de gek te houden. Zo meldde Mundo Deportivo vorig jaar dat Piqué zijn carrière zou gaan beëindigen om president van Barcelona te worden. Ook clubs doen zo nu en dan mee aan Día de los Santos Inocentes. Real Sociedad maakte bijvoorbeeld in 2019 bekend dat Martin Ödegaard naar Manchester City zou vertrekken, zodat de Spaanse club ‘even uit de schijnwerpers kon blijven’.