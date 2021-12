Sassuolo meldt zich na toptransfer bij Feyenoord

José Mourinho zet bij AS Roma in op een hernieuwde samenwerking met Ander Herrera. Paris Saint-Germain vraagt minstens twaalf miljoen euro voor de overbodig geraakte middenvelder. (Calciomercato)

Juventus is in de zoektocht naar een spits uitgekomen bij Gianluca Scamacca. Sassuolo wil de boomlange aanvaller niet zomaar laten gaan en heeft de minimale vraagprijs vastgesteld op veertig miljoen euro. (Romeo Agresti)