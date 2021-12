John de Wolf: ‘Hij kende ook een goede tijd en kwam zelfs weer bij Oranje’

Dinsdag, 28 december 2021 om 08:30

John de Wolf wil ‘geen enkele wanklank’ over Dick Advocaat uitspreken. De assistent-trainer van Feyenoord noemt de huidige technische staf onder leiding van Arne Slot in een interview met De Telegraaf ‘een lot uit de loterij’, maar benadrukt tegelijkertijd dat ‘de persoon, de mens Advocaat’ geweldig is. De Wolf vertelt dat de spirit in de spelersgroep van Feyenoord vorig seizoen echter hoog werd gehouden door Leroy Fer.

“Ik praat niet over goed of slecht, het is een andere visie en het is een andere groep. Dick gaf vanaf dag één duidelijkheid en ben blij dat we met elkaar Europees voetbal hebben gehaald”, zo reageert De Wolf op de vergelijking tussen Slot en Advocaat. De oud-verdediger heeft nog altijd contact met Advocaat, die ook op zijn bruiloft zou komen. De Wolf roemt gevraagd naar vorig seizoen de rol van Fer, die Feyenoord afgelopen zomer achter zich liet voor het Turkse Alanyaspor.

“Als je het hebt over een geweldig persoon en iemand die de bewaker is van de sfeer in de kleedkamer dan kom je bij hem. Voor Feyenoord was hij in alle opzichten daarom een belangrijke speler. Fysiek had hij af en toe wat ’mankementen’, maar Leroy kende ook een goede tijd en kwam zelfs weer bij het Nederlands elftal”, stelt De Wolf. Fer maakte in september voor het eerst in vier jaar weer deel uit van de definitieve selectie van het Nederlands elftal, al kwam hij in de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië niet aan spelen toe.

De Wolf zegt als assistent ‘alleen maar dingen in het belang van het team’ te doen. “Als ik zie hoe geweldig complementair we zijn met de assistenten en de medische staf, dan durf ik te zeggen dat we bij Feyenoord een lot uit de loterij hebben getrokken met deze staf. Marino Pusic kwam met Arne mee als assistent, geweldige kerel ook”, zegt De Wolf. Hij vindt dat Slot zich goed verwoordt en een goede visie heeft. “Maar wat weinig mensen weten, is hoe deze trainer als mens is. Hij zorgt dat het goede gevoel er is bij iedereen. Hij creëert een sfeer waarin iedereen het lekker vindt om keihard te werken.”