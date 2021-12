‘Ajax mag hopen op Rayane Bounida door ‘véél te hoge’ financiële eisen’

Dinsdag, 28 december 2021 om 07:52

Anderlecht moet gaan vrezen voor het vertrek van Rayane Bounida. Het Nieuwsblad schrijft dat de contractonderhandelingen tussen Paars-Wit en de vijftienjarige aanvallende middenvelder stroef verlopen, omdat zijn financiële eisen momenteel ‘véél te hoog’ zijn. Ajax is een van de clubs die op de loer ligt als Anderlecht en niet uitkomt met Bounida.

Bounida kreeg in maart van dit jaar al een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bij de rondleiding waren de familie van de Belgische Marokkaan en ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, aanwezig. Ajax probeerde Bounida ervan te overtuigen dat de Amsterdamse club de ideale tussenstap is, in plaats van direct de overstap naar de Europese top te maken. Manchester City en Paris Saint-Germain zouden eveneens belangstelling hebben voor Bounida.

Zolang Bounida - een hit op Instagram, waar hij 329 duizend volgers heeft, en ook op YouTube, waar vele compilatievideo’s van de technicus tienduizenden keren zijn bekeken - geen profcontract heeft getekend bij Anderlecht, is hij voor een opleidingsvergoeding op te pikken in Brussel. De aanvallende middenvelder werd in maart vijftien en mag sindsdien vastgelegd worden, maar aanvankelijk werd de boot afgehouden om ‘te focussen op zijn opleiding en school’. Anderlecht is daarna wel in gesprek gegaan met de entourage van Bounida. Beide partijen zijn nog wel on speaking terms, maar er is wel sprake van een fors verschil tussen vraag en aanbod.

Anderlecht heeft weliswaar een flexibel kader voor wat jeugdspelers kunnen verdienen, zodat er ‘extra inspanningen’ kunnen worden gedaan voor uitzonderlijke talenten (zoals bijvoorbeeld ook de inmiddels bij Stade Rennes spelende Jérémy Doku). Er bestaan echter limieten en in de woorden van Het Nieuwsblad is het ‘water momenteel te diep’. Het Laatste Nieuws meldde in augustus nog dat de gesprekken ‘constructief’ verliepen en dat Bounida met zijn hoofd bij Anderlecht zat.