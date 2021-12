‘Interne ruzie bij Ajax-opponent Benfica: ervaren kracht uit de selectie gezet’

Dinsdag, 28 december 2021 om 07:33 • Chris Meijer

Het is bijzonder onrustig bij Benfica, in februari de tegenstander van Ajax in de achtste finale van de Champions League. O Jogo meldt dat Pizzi voorlopig na een ruzie met trainer Jorge Jesus uit de selectie is gezet. Het is nog maar de vraag of de 32-jarige aanvallende middenvelder, dit seizoen zelfs enkele keren de aanvoerder van Benfica, weer in genade zal worden aangenomen.

Benfica kent een seizoen met pieken en dalen. De Portugese grootmacht overwinterde weliswaar in de Champions League ten koste van Barcelona, maar in de competitie bedraagt de achterstand op koplopers FC Porto en Sporting Portugal reeds vier punten. De onrust binnen Benfica werd afgelopen week echter flink aangewakkerd na de kansloze 3-0 nederlaag tegen FC Porto in de achtste finale van de Taça de Portugal. Het heeft uiteindelijk geleid tot een hevige ruzie tussen Pizzi en trainer Jesus.

Daarop is besloten om Pizzi - dit seizoen voorlopig goed voor 26 wedstrijden, 10 basisplaatsen, 2 doelpunten en 4 assists - voorlopig uit de selectie te zetten. De zeventienvoudig Portugees international trainde maandag apart van de rest van de spelers. Het is nog maar de vraag of hij donderdag deel zal uitmaken van de selectie voor het duel met FC Porto - waarop flink wat druk staat, daar de achterstand op de ranglijst bij een nederlaag in het Estadio do Drãgao oploopt naar zeven punten - daar er nog intern overleg gevoerd moet worden over de toekomst van Pizzi bij Benfica.

Jesus zou hoogstpersoonlijk het besluit hebben genomen om Pizzi uit de selectie te zetten. De ervaren aanvallende middenvelder staat al sinds 2013 onder contract bij Benfica, dat hem destijds voor veertien miljoen euro overnam van Atlético Madrid. Sindsdien speelde Pizzi 356 wedstrijden (94 doelpunten, 96 assists) voor Benfica, met wie hij tot dusver onder meer vier landstitels, een keer de Portugese beker en twee keer de Taça da Liga won. De rest van de spelers zou zich naar verluidt hebben gekeerd tegen het besluit van Jesus om Pizzi uit de selectie te zetten.

Het zorgt ervoor dat de druk op Jesus verder toeneemt. De in 2020 teruggekeerde oefenmeester is niet bepaald populair bij een deel van de achterban. Er werd zelfs een website in het leven geroepen om hem richting Flamengo 'te klikken'. Jesus werd in verband gebracht met een terugkeer naar de Braziliaanse grootmacht, waar hij eerder tussen 2019 en 2020 aan het roer stond en die na het ontslag van trainer Renato Portaluppi op zoek is naar een nieuwe trainer.

Het lijkt er op dit moment echter niet op dat Jesus aan de slag gaat bij Flamengo. De club uit Rio de Janeiro heeft de pijlen gericht op Paulo Sousa, die zelf ook graag de overstap naar Brazilië wil maken. De Portugese trainer heeft alleen nog een tot na het WK van 2022 doorlopend contract bij de Poolse voetbalbond, die niet bepaald bereid is om mee te werken aan het vertrek van de bondscoach. Mogelijk dat Jesus dan alsnog weer in beeld komt, want Benfica zou hem zomaar spoedig op straat kunnen zetten. Voorzitter Rui Costa zou met Andrea Pirlo zelfs al een mogelijke opvolger in het vizier hebben.